Ιστιοπλοΐα: Πρωταγωνιστές οι Έλληνες στους Βαλκανικούς του Βόλου

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κέρδισαν όλα τα μετάλλια στις τρεις κατηγορίες που έγιναν, με εξαίρεση δύο στα Οπτιμιστ και σε έναν ακόμη σημαντικό διεθνή αγώνα έδειξαν το πολύ υψηλό επίπεδο που βρίσκεται η ελληνική ιστιοπλοΐα.

Ο διοργανωτής Ν.Ο. Βόλου και Αργοναύτες με τη στήριξη της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας πήρε άριστα για την οργάνωση του αγώνα που επέστρεψε στην πανέμορφη πόλη της Μαγνησίας μετά από 38 χρόνια και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

Συνολικά αγωνίστηκαν 159 σκάφη στις κατηγορίες Οπτιμιστ, ΙLCA 4 και ΙLCA 6 από 8 χώρες και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο και προσκεκλημένη χώρα τη Μολδαβία.

Τα τελικά αποτελέσματα ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

ΟΠΤΙΜΙΣΤ (94 σκάφη, 6 ιστιοδρομίες)

1. Γεώργιος Καρνάβας 13 βαθμοί

2. Ε. Τομπούλογλου Τουρκία 14

3. Ε. Κ. Ερεντιμίρ Τουρκία 32

ILCA 6 (24 σκάφη, 6 ιστιοδρομίες)

1. Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε 5

2. Ευαγγελία Καραγεώργου 13

3. Αναστάσιος Εμμανουήλ Βόμβυλας

ILCA 4 (41 σκάφη, 6 ιστιοδρομίες)

1. Μιχαήλ Ακάλεστος 11

2. Νεφέλη Σαμαρά 17

3. Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου 18

Οι επόμενοι Βαλκανικοί Αγώνες θα διεξαχθούν στη λίμνη Οχρίδα στα Σκόπια, ενώ στις χώρες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα είναι πλέον και Μολδαβία που στον Βόλο αγωνίστηκε ως προσκεκλημένη χώρα.