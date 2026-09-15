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ΑΕΚ: Κλήθηκε στην Ονδούρα ο Αριάγκα για το Nations League – Η επιστροφή και το… πρόβλημα ενόψει ΟΦΗ

Ο Κέρβιν Αριάγκα θα ενισχύσει την Ονδούρα στο CONCACAF Nations League και θα απουσιάσει από την ΑΕΚ ενόψει των υποχρεώσεων του Οκτωβρίου.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Κλήθηκε στην Ονδούρα ο Αριάγκα για το Nations League – Η επιστροφή και το… πρόβλημα ενόψει ΟΦΗ
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Υπερατλαντικό ταξίδι περιμένει τον Κέρβιν Αριάγκα μετά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό την ερχόμενη Κυριακή (20/09), καθώς κλήθηκε στην εθνική Ονδούρας για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο CONCACAF Nations League.

Η Ονδούρα θα αντιμετωπίσει αρχικά εντός έδρας το Σουρινάμ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα φιλοξενηθεί από την Τζαμάικα τα ξημερώματα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μαρτινίκα στις 3 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία υποχρέωση είναι εντός έδρας απέναντι στην Τζαμάικα, τα ξημερώματα της 6ης Οκτωβρίου στις 05:00.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα. Με δεδομένο ότι θα προέρχεται από πολύωρο ταξίδι, θα είναι δύσκολο να βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που φυσικά θα φανεί εκείνη την περίοδο.

Ο 28χρονος άσος αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Ονδούρας, μετρώντας 42 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

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