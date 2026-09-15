Πρεμιέρα στο Europa League με ειδικά στοιχήματα για τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αμέτρητες αγορές για τα παιχνίδια Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια και ΟΦΗ-Χοφενχάιμ

Πρεμιέρα στο Europa League με ειδικά στοιχήματα για τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Η League Phase του Europa League ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ. Εντός έδρας αγωνίζονται στην πρεμιέρα και οι δύο ελληνικές ομάδες.

Την Τετάρτη, στις 22:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Γιαγκελόνια και την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Χοφενχάιμ.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Europa League αμέτρητες αγορές, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»*.

Για τους αγώνες Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια και ΟΦΗ-Χοφενχάιμ προσφέρεται και η Σούπερ Αλλαγή*.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έχει πολλές επιλογές στα καταστήματα Allwyn με ειδικά στοιχήματα για τον Ολυμπιακό, τον ΟΦΗ και το Europa League:

Ειδικά Στοιχήματα για Ολυμπιακό & ΟΦΗ

  • Over/Under Ολυμπιακός/ΟΦΗ Συνολικές Νίκες
  • Over/Under Ολυμπιακός/ΟΦΗ Σύνολο Γκολ
  • Over/Under Ολυμπιακός/ΟΦΗ Σύνολο Πόντων
  • Ολυμπιακός/ΟΦΗ να μείνει αήττητος στην έδρα του
  • Ολυμπιακός να τερματίσει στο top 8 της League phase

Μακροχρόνια Στοιχήματα για το Europa League

  • Nικητής Διοργάνωσης
  • Νικητής League Phase
  • Ομάδα που θα τερματίσει στο top 8 της League Phase
  • Ομάδα που θα φθάσει στον τελικό

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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