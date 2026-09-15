Η Ρουμανία θεσπίζει την μαύρη κάρτα - Τι είναι και πώς λειτουργεί

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ρουμανίας προχωρά σε μια ρηξικέλευθη απόφαση, έχοντας αποφασίσει να εισαγάγει ένα νέο χρώμα στις κάρτες που απονέμονται.

Έχουμε δει τις κίτρινες κάρτες που λειτουργούν ως προειδοποίηση στο επικίνδυνο παιχνίδι, έχουμε δει φυσικά τις κόκκινες με τις οποίες ο διαιτητής μπορεί να αποβάλλει παίκτες και προπονητές που έχουν αντιαθλητική συμπεριφορά, ωστόσο τώρα σε αυτά έρχεται να προστεθεί η... μαύρη κάρτα.

Ωστόσο αυτή η νέα κάρτα δεν θα αφορά ούτε στους παίκτες, ούτε στους προπονητές αλλά στους θεατές στις κερκίδες! Η νέα αυτή ιδέα αποτελεί αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς πρωτοβουλιών που έχουν εισαχθεί στο ρουμανικό ποδόσφαιρο και στοχεύουν στο να κάνουν το παιδικό ποδόσφαιρο πιο εκπαιδευτικό.

Η Ομοσπονδία λάνσαρε την πλατφόρμα BRAVO (αρκτικόλεξο των ρουμανικών λέξεων για Χαρά, Σεβασμός, Στοργή, Δύναμη Θέλησης και Αισιοδοξία) αφιερωμένη στην καταπολέμηση της πίεσης, του εκφοβισμού και της έλλειψης υποστήριξης που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον αθλητισμό.

Πώς θα λειτουργεί η μαύρη κάρτα

Το νέο αυτό μέτρο θα εφαρμόζεται στις παιδικές διοργανώσεις του Ρουμανικού ποδοσφαίρου και θα αφορά τις κατηγορίες κάτω των 7 έως κάτω των 16 ετών). Η απόφαση για τη μαύρη κάρτα ελήφθη πριν από μερικές ημέρες, στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 από την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης της FRF και περιλαμβάνεται ήδη στους κανονισμούς για τις παιδικές διοργανώσεις.

Η μαύρη κάρτα λοιπόν θα προορίζεται αποκλειστικά για την τιμωρία ακατάλληλης συμπεριφοράς από θεατές στις κερκίδες, με γνώμονα τα παιδία στις ακαδημίες να μη γίνονται στόχος πιέσεων από τους ενήλικες στις κερκίδες.

Έτσι, ο διαιτητής θα έχει το δικαίωμα να διακόπτει οριστικά μια αναμέτρηση λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς θεατών ή γονέων.

Πώς θα εφαρμόζεται η διαδικασία

Η νέα διαδικασία της μαύρης κάρτας θα εφαρμόζεται όταν ο διαιτητής παρατηρεί ανάρμοστη συμπεριφορά από θεατές ή γονείς ή σε περίπτωση που είτε ο τέταρτος διαιτητής είτε κάποιος άλλος διαιτητής της αναμέτρησης ενημερώσουν τον πρώτο διαιτητή. Τότε ο «άρχοντας» της αναμέτρησης θα λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα με την εξής σειρά: