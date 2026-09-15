Εθνική Ελλάδας: Μετά τον θρίαμβο, φουλάρει για τους «16» του Eurovolley – Ώρα και κανάλι με Σουηδία
Μετά τον θρίαμβο επί της Σλοβενίας, η Εθνική βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει τη Σουηδία, με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στους «16» του Eurovolley.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται στη Μόντενα της Ιταλίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σλοβενίας με 3-1, την πρώτη του στη διοργάνωση, στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Σουηδία.
Η Ελλάδα είχε γνωρίσει δύο ήττες στις λεπτομέρειες από την Τσεχία και την Ιταλία στα πρώτα παιχνίδια της, πριν πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σλοβενία και φτάσει σε μια σημαντική νίκη.
Χρόνος για πανηγυρισμούς, όμως, δεν υπάρχουν, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (15/9) ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σουηδία. Μια κρίσιμη αναμέτρηση στη μάχη για την πρόκριση στους «16» του Eurovolley, εκεί όπου θα βρεθούν οι πρώτες τέσσερις ομάδες του Α’ ομίλου.
Το Ελλάδα – Σουηδία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τρίτης (15/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου του Eurovolley 2026
Η πρεμιέρα του ομίλου θα γίνει στη Νάπολι ανάμεσα στην διοργανώτρια Ιταλία και την Σουηδία και οι υπόλοιποι αγώνες του ομίλου στην Μόντενα.
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026
- Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026
- Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)
- Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
- Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)
- Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
- Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)
- Ιταλία – Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026
- Σλοβακία – Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)
- Σλοβενία – Ελλάδα 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026
- 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Σουηδία
- 22.05: Τσεχία – Ιταλία
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026
- 17.00: Σουηδία – Σλοβακία
- 22.00: Τσεχία – Σλοβενία
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026
- 17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα
- 22.05: Ιταλία – Σλοβενία
Η βαθμολογία
- Iταλία, 3 νίκες – 0 ήττες, 9 βαθμοί, 9-1 σετ, 250-195 πόντοι
- Τσεχία, 3 νίκες – 0 ήττες, 8 βαθμοί, 9-3 σετ, 278-249 πόντοι
- Σλοβενία, 2 νίκες – 1 ήττες, 6 βαθμοί, 7-3 σετ, 244-205 πόντοι
- Ελλάδα, 1 νίκη – 2 ήττες, 3 βαθμοί, 4-7 σετ, 242-259 πόντοι
- Σουηδία, 0 νίκες – 3 ήττες, 1 βαθμός, 2-9 σετ, 217-255 πόντοι
- Σλοβακία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0-3 σετ, 0 βαθμοί, 62-81 πόντοι