Εθνική Ελλάδας: Μετά τον θρίαμβο, φουλάρει για τους «16» του Eurovolley – Ώρα και κανάλι με Σουηδία

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται στη Μόντενα της Ιταλίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σλοβενίας με 3-1, την πρώτη του στη διοργάνωση, στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Σουηδία.

Η Ελλάδα είχε γνωρίσει δύο ήττες στις λεπτομέρειες από την Τσεχία και την Ιταλία στα πρώτα παιχνίδια της, πριν πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σλοβενία και φτάσει σε μια σημαντική νίκη.

Χρόνος για πανηγυρισμούς, όμως, δεν υπάρχουν, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (15/9) ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σουηδία. Μια κρίσιμη αναμέτρηση στη μάχη για την πρόκριση στους «16» του Eurovolley, εκεί όπου θα βρεθούν οι πρώτες τέσσερις ομάδες του Α’ ομίλου.

Το Ελλάδα – Σουηδία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τρίτης (15/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου του Eurovolley 2026

Η πρεμιέρα του ομίλου θα γίνει στη Νάπολι ανάμεσα στην διοργανώτρια Ιταλία και την Σουηδία και οι υπόλοιποι αγώνες του ομίλου στην Μόντενα.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)

Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)

Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)

Ιταλία – Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβακία – Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)

Σλοβενία – Ελλάδα 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Σουηδία

22.05: Τσεχία – Ιταλία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία – Σλοβακία

22.00: Τσεχία – Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα

22.05: Ιταλία – Σλοβενία

Η βαθμολογία