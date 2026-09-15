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Ο «καυτός» Παυλίδης φιγουράρει στην κορυφή των σκόρερ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν «βλέπει» κανέναν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, έχοντας αφήσει πίσω του παίκτες, όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ κι ο Έρλινγκ Χάαλαντ ως top scorer στην Ευρώπη. 

Ο «καυτός» Παυλίδης φιγουράρει στην κορυφή των σκόρερ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ξεκινήσει και τη φετινή αγωνιστική σεζόν με τρελά κέφια αφού δε σταματάει να σκοράρει.

Την Κυριακή (13/09) πέτυχε ακόμα δύο γκολ στην επικράτηση της Μπενφίκα με τη Ζιλ Βιθέντε με 3-1 και έφτασε ήδη τα 8 γκολ σε 6 συμμετοχές στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Με τα δύο γκολ του έφτασε και τα 15 γκολ συνολικά μέχρι στιγμής στη σεζόν αφού στα προκριματικά του Europa League με τους «Αετούς» πρόλαβε να βρει δίχτυα ακόμα 6 φορές .

Το φανταστικό ξεκίνημα του Παυλίδη στην Πορτογαλία με τα 8 τέρματα τον κατατάσσουν στην πρώτη θέση των σκόρερ στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (σ.σ. Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία).

Η λίστα με τους πρώτους σκόρερ στα «μεγάλα» ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

  1. Βαγγέλης Παυλίδης (27 ετών/Μπενφίκα/Ελλάδα) 8 γκολ σε 6 αγώνες
  2. Βίκτορ Όσιμεν (27 ετών/Γαλατασαράι/Νιγηρία) 6 γκολ σε 4 αγώνες
  3. Σέρχιο Καμέλο (25 ετών/Ράγιο Βαγιεκάνο/Ισπανία) 6 γκολ σε 5 αγώνες
  4. Γκιφτ Όρμπαν (24 ετών/Αμεντσπόρ/Νιγηρία) 6 γκολ σε 5 αγώνες
  5. Λαμίν Γιαμάλ (19 ετών/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 6 γκολ σε 5 αγώνες
  6. Ραφίνια (29 ετών/Μπαρτσελόνα/Βραζιλία) 6 γκολ σε 5 αγώνες
  7. Κιλιάν Εμπαπέ (27 (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 6 γκολ σε 5 αγώνες
  8. Ντόνιελ Μάλεν (27/Ρόμα/Ολλανδία) 6 γκολ σε 3 αγώνες
  9. Γιάσερ Ζαμπίρι (21/Ρασίνγκ Σανταντέρ/Μαρόκο) 5 γκολ σε 5 αγώνες
  10. Άρτεμ Στεπάνοφ (19/Ουτρέχτη/Ουκρανία) 5 γκολ σε 5 αγώνες

Ο Παυλίδης αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο στα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη League A του Nations League στην επερχόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία (24/9, 21:45) και τη Γερμανία (27/9, 21:45) εκτός έδρας, προτού φιλοξενήσει Ολλανδία (01/10, 21:45) και Γερμανία (04/10, 21:45).

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