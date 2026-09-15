Ας μιλήσουμε επιτέλους για το casual style του Τζέικομπ Νίστρουπ

Αν παρακολουθείς τον Παναθηναϊκό από την αρχή της σεζόν, υπάρχει ένα πράγμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο στον πάγκο. Και όχι, δεν μιλάμε για το σύστημα, τις αλλαγές ή το πόσο έντονα ζει κάθε φάση ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Μιλάμε για το outfit του.

Ο Δανός παίρνει μεν τη δουλειά του στα σοβαρά, έχει όμως αποφασίσει να αντιμετωπίζει τον πάγκο του Τριφυλλιού περίπου όπως θα πήγαινε ένα χαλαρό απόγευμα στην πόλη. Με Polo ή oversize t-shirt, παντελόνι σε χαλαρή γραμμή και sneakers. Χωρίς κοστούμια, γραβάτες ή την κλασική προπονητική στολή του «πρέπει να δείχνω προπονητής».

Και κάπου εδώ αξίζει να του αναγνωρίσουμε το εξής…

Το casual style του Νίστρουπ έχει άποψη

Στις φωτογραφίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, το oversize t-shirt εμφανίζεται αρκετά συχνά και είναι ίσως το πιο απλό πράγμα για να καταλάβεις τη λογική του. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μάλιστα το συνδυάζει με πιο άνετα παντελόνια και κρατάει συνολικά τη σιλουέτα απλή. Δεν υπάρχουν περιττές λεπτομέρειες. Και αυτό είναι μάλλον το μυστικό.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι για να είσαι καλοντυμένος πρέπει να φοράς κάτι εντυπωσιακό, ο Νίστρουπ από την άλλη φαίνεται να πιστεύει ακριβώς το αντίθετο. Καμιά φορά ένα καλό t-shirt, ένα σωστό παντελόνι και ένα ζευγάρι sneakers αρκούν.

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ήρθε από τη Δανία στην Ελλάδα και βρέθηκε να δουλεύει μέσα σε ένα από τα πιο απαιτητικά καλοκαίρια για οποιονδήποτε έχει συνηθίσει βορειοευρωπαϊκές θερμοκρασίες. Οπότε ναι, το γεγονός ότι τον βλέπουμε με polo και oversize t-shirt έχει και μια απολύτως λογική εξήγηση.

Photo 1/3 Με χαλαρό Polo T-Shirt Photo 2/3 Με εξίσου χαλαρή διάθεση αλλά ανοιχτόχρωμο Polo T-Shirt Πηγή: INTIME NEWS Photo 3/3 To χαρακτηριστικό oversize T-Shirt που έχουμε λατρέψει να βλέπουμε.

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ήρθε από τη Δανία στην Ελλάδα και βρέθηκε να δουλεύει μέσα σε ένα από τα πιο απαιτητικά καλοκαίρια για οποιονδήποτε έχει συνηθίσει βορειοευρωπαϊκές θερμοκρασίες. Οπότε ναι, το γεγονός ότι τον βλέπουμε με polo και oversize t-shirt έχει και μια απολύτως λογική εξήγηση.

Nistrup Effect of Style

Το ενδιαφέρον στο στιλ του 38χρονου κόουτς του Παναθηναϊκού, δεν είναι ότι φοράει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, ούτε και προσπαθεί να γίνει fashion statement.

Δεν βλέπεις έναν άντρα που θέλει να τραβήξει την προσοχή πάνω του μέσω των ρούχων, αλλά τα outfits του συμπληρώνουν την εικόνα του. Είναι άνετα, καθαρά, σύγχρονα και κυρίως λειτουργικά.

Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεσαι δέκα διαφορετικά layers, τεράστια logos ή sneakers που κοστίζουν όσο ένας μισθός για να έχει στιλ και να προσδίδει σοβαρότητα. Καμιά φορά αρκούν τα βασικά και η αυτοπεποίθηση να τα φορέσεις χωρίς να τα φορτώσεις.

Ο Νίστρουπ, είτε το έχει σχεδιάσει είτε όχι, παίζει το δικό του παιχνίδι και εκτός γηπέδου. Και μέχρι στιγμής, το casual σύστημά του αποδίδει, το ίδιο καλά και με το ποδοσφαιρικό του.

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Διότι καλώς ή κακώς, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού έχει καταλάβει κάτι που πολλοί άντρες δυσκολεύονται ακόμη να αποδεχθούν και αυτό είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθεί πολύ για να ξεχωρίζει.