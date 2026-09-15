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«Κοιτάζει» Λορένζο Μπράουν η Χάποελ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ομάδα του Ισραήλ εξετάζει την περίπτωση του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού.

«Κοιτάζει» Λορένζο Μπράουν η Χάποελ
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Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport5.co.ol» η Χάποελ έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Λορένζο Μπράουν.

Η ομάδα του Ισραήλ είναι στην αγορά για την απόκτηση περιφερειακού, με τον άλλοτε παίκτη του «τριφυλλιού» να είναι από τις προτεραιότητες του τεχνικού επιτελείου.

Ωστόσο το θέμα «κολλάει» στο γεγονός πως ο έμπειρος παίκτης δεν τα έχει βρει με την Αρμάνι Μιλάνο για την αποζημίωσή του και έτσι όλα είναι ανοικτά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ιταλική ομάδα φαίνεται διατεθειμένη να οδηγηθεί σε συμφωνία εφόσον πληρώσει το 50% του συμβολαίου του για τον δεύτερο χρόνο, ωστόσο ο Μπράουν δεν συμφωνεί και πλέον το θέμα του 36χρονου άσου παραμένει σε εκκρεμότητα.

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