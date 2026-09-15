Παναθηναϊκός: «Ήταν λάθος η μεταγραφή του Γιάγκουσιτς;» - Τι αναφέρει Κροατικό δημοσίευμα

Με τον περιορισμένο χρόνο του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στη φετινή σεζόν ασχολείται το κροατικό μέσο index.hr, σχολιάζοντας τη μη χρησιμοποίηση του μέχρι στιγμής στην εκκίνηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μάλιστα, στον τίτλο του το δημοσίευμα θέτει το ερώτημα για το εάν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου έκανε την κατάλληλη επιλογή να αφήσει σε μικρή ηλικία την πατρίδα του και την Σλάβεν Μπέλουπο, οπού ήταν πάντα βασικός, για να μετακομίσει στην Αθήνα.

Οι Κροάτες ωστόσο αναφέρουν πως παρότι δεν έχει ακόμα καταγράψει συμμετοχή στη Super League, έχει πάρει ευκαιρίες στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας μάλιστα και δύο γκολ στις εντός έδρας αναμετρήσεις με τις Πάκσι και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό από την Σλάβεν έναντι 5,2 εκατομμυρίων είχε δημιουργήσει την εντύπωση στους Κροάτες πως θα έχει βασικό ρόλο στην ομάδα και πως δεν πρόκειται για προσθήκη για το rotation.

Παράλληλα το ίδιο μέσο αναφέρει πως η Ντιναμό Ζάγκρεμπ προσπάθησε να τον κρατήσει στην Κροατία, ωστόσο η προσφορά του Παναθηναϊκού ήταν σαφώς υψηλότερη από αυτή των πρωταθλητών Κροατίας και να εξελίσσεται στη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Σλάβεν Μπέλουπο.

Η σεζόν έχει ακόμα πολύ δρόμο και με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται σε πολλαπλά μέτωπα, διεκδικώντας το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο εντός Ελλάδας, καθώς και την καλύτερη δυνατή πορεία στο Conference League. Οι αγώνες θα είναι αρκετοί, απαιτητικοί και αδιαμφισβήτητα ο Γιάγκουσιτς θα βρει χρόνο συμμετοχής στο rotation του Νίστρουπ.

Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να βρει πρωταγωνιστικό ρόλο, ειδικά μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα του Ταμπόρδα στη σεζόν, αλλά και την έλευση του Ουναΐ.