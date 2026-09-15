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Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ψάχνει το back to back ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του από τη Θεσσαλονίκη και την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
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Το πλήρες πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος είναι στον… αέρα, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να ξεκινάει τις προσπάθειές του από το «Ιβανώφειο» και τον αγώνα με τον Ηρακλή:

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

1η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)

2η αγωνιστική, Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (13:00, SPORT FM TV)

3η αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός (13:00, SPORT FM TV)

4η αγωνιστική, Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός (13:00, SPORT FM TV)

5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson (13:00, SPORT FM TV)

6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Μαρούσι – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)

7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Άρης – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)

8η αγωνιστική, Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Καρδίτσα (16:00, ΣΚΑΪ)

9η αγωνιστική, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)

10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (13:00, SPORT FM TV)

11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (13:00, ΣΚΑΪ)

12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson (13:00, SPORT FM TV)

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

14η αγωνιστική, Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων

15η αγωνιστική, Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

16η αγωνιστική, Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας

17η αγωνιστική, Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής

19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός

21η αγωνιστική, Κυριακή 14 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Μαρούσι

22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

24η αγωνιστική, Κυριακή 4 Απριλίου

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών

25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίου

Ολυμπιακός – Άρης

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