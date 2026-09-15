Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός ψάχνει το back to back ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του από τη Θεσσαλονίκη και την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.
Το πλήρες πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος είναι στον… αέρα, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να ξεκινάει τις προσπάθειές του από το «Ιβανώφειο» και τον αγώνα με τον Ηρακλή:
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
1η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Ηρακλής – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)
2η αγωνιστική, Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (13:00, SPORT FM TV)
3η αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός (13:00, SPORT FM TV)
4η αγωνιστική, Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός (13:00, SPORT FM TV)
5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson (13:00, SPORT FM TV)
6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Μαρούσι – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)
7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Άρης – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)
8η αγωνιστική, Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός – Καρδίτσα (16:00, ΣΚΑΪ)
9η αγωνιστική, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)
10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (13:00, SPORT FM TV)
11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (13:00, ΣΚΑΪ)
12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson (13:00, SPORT FM TV)
13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)
14η αγωνιστική, Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων
15η αγωνιστική, Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
16η αγωνιστική, Σάββατο 23 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας
17η αγωνιστική, Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – Ηρακλής
19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου
Καρδίτσα – Ολυμπιακός
21η αγωνιστική, Κυριακή 14 Μαρτίου
Ολυμπιακός – Μαρούσι
22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
24η αγωνιστική, Κυριακή 4 Απριλίου
Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών
25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου
Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίου
Ολυμπιακός – Άρης