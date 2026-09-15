Stoiximan GBL: Αυτά είναι τα ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος

Ο Ολυμπιακός με τη φόρα του πρωταθλητή, ο Παναθηναϊκός να έχει γυρίσει σελίδα προς το καλύτερο, η ΑΕΚ να προσπαθεί να κάνει το βήμα παραπάνω και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη να είναι στην καλύτερή τους κατάσταση των τελευταίων ετών, απειλώντας στα ίσια να «σπάσουν» το… δίπολο Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού.

Οι προϋποθέσεις για το πλέον ανταγωνιστικό και εντυπωσιακό πρωτάθλημα υπάρχουν και με το παραπάνω, κάτι που φαίνεται από τα πάρα πολλά ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα ντέρμπι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ:

2η αγωνιστική, Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Άρης – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)

4η αγωνιστική, Σάββατο 24 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)

5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)

6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (13:00, SPORTFM TV)

7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Άρης – Ολυμπιακός (17:30, ΣΚΑΪ)

8η αγωνιστική, Σάββατο 21 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ – Άρης (17:30, ΣΚΑΪ)

10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (13:00, SPORTFM TV)

11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (13:00, ΣΚΑΪ)

12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

15η αγωνιστική, Σάββατο 15 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

16η αγωνιστική, Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ

17η αγωνιστική, Σάββατο 30 Ιανουαρίου

Άρης – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου

Παναθηναϊκός AKTOR – AEK

22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

24η αγωνιστική, Σάββατο 3 Απριλίου

ΑΕΚ – Άρης

25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίου

Ολυμπιακός – Άρης