· Παναθηναϊκός

Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Από το Telekom Center Athens η εκκίνηση του «τριφυλλιού» στην αντεπίθεσή του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Stoiximan GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
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Ο Παναθηναϊκός έχασε πέρσι την ευκαιρία του να κατακτήσει το πρωτάθλημα και φέτος μετά τις μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ αλλά καιο τον πάγκο του φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι το τέρμα της διαδρομής. Η αρχή θα γίνει από το «σπίτι» του κόντρα στην ομάδα των Ιωαννίνων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR:

1η αγωνιστική, Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (13:00, SPORTFM TV)

2η αγωνιστική, Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Προμηθέας – Παναθηναϊκός AKTOR (19:00, SPORTFM TV)

3η αγωνιστική, Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson (16:00, ΣΚΑΪ)

4η αγωνιστική, Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα (19:00, SPORTFM TV)

5η αγωνιστική, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)

6η αγωνιστική, Κυριακή 8 Νοεμβρίου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (13:00, SPORTFM TV)

7η αγωνιστική, Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός (13:00, SPORTFM TV)

8η αγωνιστική, Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι (17:30, SPORTFM TV)

9η αγωνιστική, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Μύκονος Betson – Παναθηναϊκός AKTOR (15:00, SPORTFM TV)

10η αγωνιστική, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής (16:00, ΣΚΑΪ)

11η αγωνιστική, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR (16:00, SPORTFM TV)

12η αγωνιστική, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (17:30, ΣΚΑΪ)

13η αγωνιστική, Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (21:00, ΣΚΑΪ)

14η αγωνιστική, Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR

15η αγωνιστική, Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας

16η αγωνιστική, Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR AEK

17η αγωνιστική, Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR

18η αγωνιστική, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας

19η αγωνιστική, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR

20ή αγωνιστική, Κυριακή 7 Μαρτίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης

21η αγωνιστική, Κυριακή 14 Μαρτίου

Κολοσσός – Παναθηναϊκός AKTOR

22η αγωνιστική, Κυριακή 21 Μαρτίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson

23η αγωνιστική, Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR

24η αγωνιστική, Κυριακή 4 Απριλίου

Καρδίτσα – Παναθηναϊκός AKTOR

25η αγωνιστική, Κυριακή 11 Απριλίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

26η αγωνιστική, Κυριακή 18 Απριλίου

Βίκος Ιωαννίνων – Παναθηναϊκός AKTOR

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