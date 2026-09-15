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Παναθηναϊκός AKTOR: Ο αγιασμός στο Telekom Center Athens για τη νέα σεζόν

Παίκτες και επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκαν στην καθιερωμένη τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (15/9) στο Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο αγιασμός στο Telekom Center Athens για τη νέα σεζόν
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Με την παρουσία των παικτών και των μελών του τεχνικού και αγωνιστικού επιτελείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (15/9) η καθιερωμένη τελετή αγιασμού του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο π. Δημήτριος Φωκιανός τέλεσε τον αγιασμό, έπειτα από πρόσκληση της ομάδας, με την τελετή να πραγματοποιείται στους χώρους του Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν έτσι το συγκεκριμένο καθιερωμένο τελετουργικό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Το πρωί της Τρίτης (15/9), κατόπιν προσκλήσεως, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός του Παναθηναϊκού AKTOR σε όλους τους χώρους του Telekom Center Athens, παρουσία των αθλητών και του συνόλου του επιτελείου της ομάδας από τον π. Δημήτριο Φωκιανό».

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