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Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ - Εντίν η αποστολή για το ματς του Κυπέλλου με Κηφισιά

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Τετάρτης (16/09) με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας μετέχει για πρώτη φορά ο Ανάς Σαλάχ - Εντίν. 

Παναθηναϊκός: Με Σαλάχ - Εντίν η αποστολή για το ματς του Κυπέλλου με Κηφισιά
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Το όνομα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού, Σαλάχ - Εντίν μονοπωλεί το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, με τον αριστερό ακραίο μπακ να αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο το με το «Τριφύλλι».

Τα εργομετρικά του Μαροκινού ήταν πολύ καλά και έτσι ο Νίστρουπ τον υπολογίζει άμεσα, συμπεριλαμβάνοντάς τον στην αποστολή για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ταμπόρδα που ταλαιπωρείται με θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, ενώ εκτός έμειναν και οι Λούζα και Λιβάι Γκαρσία

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Σαλάχ - Εντίν, Ντε Φράι, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας, Λάβδας Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρης, Ουναϊ, Καμαρά, Πελίστρι, Κάνγκουα, Μπινιάρης, Τετεί, Ντέσερς, Νέμπης, Ραστόντερ.

https://www.instagram.com/p/DdTWoa7HLSe/
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