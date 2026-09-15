Στο μπάσκετ και γενικότερα τα ομαδικά αθλήματα, τα φιλικά προετοιμασίας έχουν συνήθως έναν συγκεκριμένο ρόλο. Οι ομάδες να δοκιμάσουν σχήματα, οι καινούργιοι παίκτες να βρεθούν μεταξύ τους, οι προπονητές βρουν ισορροπίες και όλοι να καταλάβουν τι μπορούν να περιμένουν από τη σεζόν που έρχεται.

Είναι η περίοδος που το αποτέλεσμα έχει μικρότερη σημασία από την εικόνα. Το «Παύλος Γιαννακόπουλος», όμως, έχει καταφέρει να ξεφύγει από αυτή τη λογική.

Από τη στιγμή που πήρε το όνομα του ανθρώπου που συνέδεσε όσο λίγοι το όνομά του με την ιστορία του Παναθηναϊκού, η διοργάνωση είχε εξαρχής κάτι περισσότερο να υπηρετήσει από ένα δυνατό preseason παιχνίδι. Με τα χρόνια, όμως, αυτό το κάτι περισσότερο εξελίχθηκε σε ταυτότητα. Το τουρνουά απέκτησε τη δική του θέση στο καλεντάρι του ευρωπαϊκού μπάσκετ και, κυρίως, δημιούργησε την προσμονή ότι κάθε νέα έκδοσή του θα έχει κάτι διαφορετικό να πει.

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» δεν περιορίστηκε σε ένα γήπεδο και τέσσερις ομάδες που συναντιούνται για δύο ημέρες συνήθως στην Αθήνα, αλλά εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση που μπορεί να μεταφέρει το μπάσκετ σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της Αθήνας, να ταξιδέψει στην άλλη άκρη του κόσμου και να φέρει τον Παναθηναϊκό πιο κοντά στην ελληνική ομογένεια και ύστερα να επιστρέψει στην Αθήνα, αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens, για την 8η εκδοχή του.

Αυτό δεν είναι απλώς αλλαγή τοποθεσίας, αλλά ένας τρόπος με τον οποίο ένας θεσμός αποδεικνύει ότι μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την αρχική του ουσία.

Κάθε χρόνο και μια διαφορετική ιστορία

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του τουρνουά είναι ότι δεν μοιάζει να επαναλαμβάνεται και προφανώς μέχρι σήμερα, η εικόνα που ξεχωρίζει είναι εκείνη του 6ου τουρνουά στο Καλλιμάρμαρο. Το μπάσκετ βγήκε από τα συνηθισμένα του όρια και μεταφέρθηκε σε έναν χώρο με τεράστιο συμβολισμό για την Αθήνα και την Ελλάδα, με τις εικόνες από το Παναθηναϊκό Στάδιο, τις γεμάτες εξέδρες και το παρκέ να βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τον αττικό ουρανό, ήταν αρκετές για να καταλάβεις ότι δεν παρακολουθούσες ένα συνηθισμένο φιλικό τουρνουά.

Μια εικόνα που ταξίδεψε σε κάθε μήκος και πλάτος του κόσμου, δείχνοντας ότι εφόσον υπάρχει η έμπνευση, δεν υπάρχουν και όρια. Και ένα χρόνο αργότερα, το σκηνικό πήγε ένα βήμα πιο πέρα. Για την ακρίβεια, πολύ πιο πέρα, στην άλλη άκρη του κόσμου.

Το 7ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» ταξίδεψε στην Αυστραλία, με τη διοργάνωση να αποκτά έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, εκείνη του ταξιδιού από το Καλλιμάρμαρο στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Από την ιστορία της Αθήνας στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μαζί του το όνομα και τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και τα μετέφερε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.

Ήταν η στιγμή που το τουρνουά απέκτησε και επίσημα, ένα χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητά: την προσμονή για το επόμενο.

Αυτή την αίσθηση ότι πριν ακόμη μάθουμε τις τρεις ομάδες, που θα συμμετέχουν -μια και τη μία την ξέρουμε πάντα-θέλουμε να μάθουμε πού θα γίνει.

Πριν δούμε τα ζευγάρια, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο μεγάλο σκηνικό, ενώ πριν μιλήσουμε για το αποτέλεσμα, γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει μια ιστορία από πίσω.

Photo: Nick Bourdaniotis / Greek City Times INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός τιμά το παρελθόν και χτίζει κάτι μελλοντικό

Η μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου δεν αντιμετωπίζεται ποτέ ως κάτι το συνηθισμένο. Δεν είναι ένα όνομα που θα το δεις μονάδα σε μια αφίσα, ένα άγαλμα, μια φιγούρα σε ένα από τα matrix του γηπέδου, ούτε μια αναφορά που γίνεται μία φορά τον χρόνο. Το τουρνουά που φέρει το όνομά του, λειτουργεί σαν ένας ζωντανός τρόπος να συνεχίζεται αυτή η σύνδεση της ιστορίας του συλλόγου με κάθε νέα γενιά φιλάθλων, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στον αθλητισμό.

Διότι οι παίκτες και οι προπονητές αλλάζουν, το ίδιο και οι ομάδες, ενώ και οι διοργανώσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ εξελίσσονται. Αυτό που μένει, πάντα, είναι η ιστορία και ο τρόπος με τον οποίο κάθε εποχή επιλέγει να τη διηγηθεί. Και ο Παναθηναϊκός βρήκε το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» για να τη διηγηθεί με τον δικό του τρόπο.

Δεν προσπαθεί να αναπαραστήσει το τιμημένο παρελθόν, περισσότερο να το συνδέσει με το παρόν.

Γι' αυτό και το Καλλιμάρμαρο δεν ήταν απλώς μια εντυπωσιακή επιλογή, αλλά μια διαφορετική εμπειρία. Η Αυστραλία δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι, αλλά το επόμενο βήμα για να αποκτήσει η διοργάνωση διεθνή διάσταση και να συναντήσει έναν κόσμο που έχει τον Παναθηναϊκό στην καρδιά του, ακόμα και αν βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Το 2026 η ιστορία συνεχίζεται στο σπίτι του

Μετά λοιπόν το Καλλιμάρμαρο και την Αυστραλία, το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στην Αθήνα και στο κάθε χρονιά ανανεωμένο Telekom Center Athens, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού AKTOR, της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της Μπουργκ.

Και μπορεί η επιστροφή να μοιάζει λιγότερο «εξωτική» από ένα τουρνουά στην άλλη άκρη του κόσμου, όμως ίσως είναι εξίσου σημαντική. Γιατί πλέον το «Παύλος Γιαννακόπουλος» δεν χρειάζεται ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να αποδείξει ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα preseason τουρνουά. Το έχει ήδη καταφέρει.

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Το Καλλιμάρμαρο του έδωσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του, Αυστραλία τον διεθνή χαρακτήρα ενώ τώρα, η επιστροφή στο Telekom Center Athens έρχεται να επιβεβαιώσει ότι, όσα χιλιόμετρα κι αν κάνει αυτή η διοργάνωση, η βάση της παραμένει μία: Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός και η μνήμη του ανθρώπου που σημάδεψε την ιστορία του.

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει πλέον ταυτότητα και ίσως αυτός είναι ο λόγος που, κάθε Σεπτέμβριο, δεν περιμένουμε μόνο να δούμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο, αλλά να μάθουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του.