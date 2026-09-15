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ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Ο Αλμπερόλα Ρόχας ο διαιτητής της πρεμιέρας στο Europa League

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για την αναμέτρηση της Πέμπτης (17/09), με τον 36χρονο Ισπανό να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα.

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Ο Αλμπερόλα Ρόχας ο διαιτητής της πρεμιέρας στο Europa League
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Τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ γνωστοποίησε η UEFA, με τον Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας να είναι ο εκλεκτός για το παιχνίδι της Πέμπτης (17/09, 19:45).

Ο 36χρονος Ισπανός θα σφυρίξει την αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, έχοντας σημαντικές παραστάσεις από το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλμπερόλα Ρόχας θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της La Liga, ενώ την περασμένη σεζόν είχε οριστεί στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Το διαιτητικό επιτελείο θα συμπληρώσουν οι Μορένο και Φερνάντεζ, οι οποίοι θα είναι οι βοηθοί του Ισπανού ρέφερι. Χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Βίκτορ Γκαρσία Βεντούρα.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Βαλεντίν Γκόμεζ, με τον Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα να έχει τον ρόλο του βοηθού.

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