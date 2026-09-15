GBL: Το πλήρες πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις από ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV – Πότε είναι τα μεγάλα ντέρμπι

Η νέα σεζόν της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου, με το πρωτάθλημα να περιλαμβάνει από την πρώτη αγωνιστική σημαντικές αναμετρήσεις.

Ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε το πλήρες πρόγραμμα και τις μεταδόσεις των αγώνων για τον πρώτο γύρο. Να θυμίσουμε ότι από την εφετινή σεζόν, τα τηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στον όμιλο ΣΚΑΪ, ο οποίος θα μεταδίδει τους αγώνες από το «ελεύθερο» κανάλι του και το ΣΠΟΡ FM TV.

Όσον αφορά στην πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Μύκονο και ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα. Η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τους Βίκος Ιωαννίνων στο Telekom Center Athens, χωρίς την παρουσία φιλάθλων λόγω της τιμωρίας του. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – ΠΑΟΚ

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας

16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι

17:30 Καρδίτσα – Άρης

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός – Βίκος Ιωαννίνων

17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός

Πότε θα γίνουν τα ντέρμπι

Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Telekom Center Athens, για τη 13η αγωνιστική, με την οποία ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος.

Το δεύτερο ντέρμπι των «αιωνίων» είναι προγραμματισμένο για τις 28 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, με το ΣΕΦ να αποτελεί την πιθανότερη έδρα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακατασκευής.

Μέχρι το πρώτο ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός θα έχει εκτίσει την ποινή των τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών στα παιχνίδια με Βίκο Ιωαννίνων, Περιστέρι και Καρδίτσα.

Αναλυτικά τα ντέρμπι της κανονικής περιόδου :

24/10 – 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

31/10 – 5η αγωνιστική: Ηρακλής – ΠΑΟΚ

1/11 – 5η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός

8/11 – 6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

15/11 – 7η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός

21/11 – 8η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Άρης

13/12 – 10η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20/12 – 11η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

27/12 – 12η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

3/1 – 13η αγωνιστική: Άρης – Ηρακλής

3/1 – 13η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Η κανονική περίοδος της Stoiximan GBL θα ολοκληρωθεί το διήμερο 17-18 Απριλίου.