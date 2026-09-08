Huawei Watch GT 7 Pro: Όταν το smartwatch σου σταματά να μετράει και αρχίζει να σε καταλαβαίνει

Σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεσαι, υπάρχει μια στιγμή όπου το σώμα και το μυαλό ξεκινούν να «κρατάνε» λογαριασμό… αντοχής, ακόμα και αν βρίσκεσαι στο Μόναχο για ένα από τα μεγαλύτερα tech events της χρονιάς. Ξυπνάς νωρίς, περπατάς περισσότερο απ' όσο υπολόγιζες, περνάς από παρουσιάσεις, δοκιμάζεις προϊόντα, μιλάς, φωτογραφίζεις, ανεβάζεις Insta-Stories, και όταν τελικά επιστρέφεις στο ξενοδοχείο, το μόνο που θέλεις είναι να πέσεις στο κρεβάτι. Την επόμενη ημέρα, όμως, το πρόγραμμα ξεκινά ξανά.

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Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά αρχίζεις και σκέφτεσαι το πιο απλό πράγμα, κοιτάζοντας τον καρπό σου και συγκεκριμένα στο smartwatch, κάτι αρκετά απλό: Ξέρω άραγε καλά τι μου «λέει» το σώμα μου;

Αυτό ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα που μας άφησε η παρουσίαση των νέων προϊόντων της Huawei στο Μόναχο.

Γιατί η νέα γενιά του Huawei Watch GT 7 Pro δεν παρουσιάστηκε απλώς ως ένα ακόμη smartwatch με περισσότερες λειτουργίες από τον προκάτοχό του, καθώς η φιλοσοφία που βρίσκεται από πίσω μοιάζει λιγότερο με ένα motto του τύπου «μετράω πόδια και χιλιόμετρα», αλλά περισσότερο «επιτέλους έχεις έναν φίλο στον καρπό που θα σε συμβουλέψει μέχρι πού μπορείς να φτάσεις».

Και κάπως έτσι, ένα wearable αρχίζει να αποκτά πιο κομβικό ρόλο στην καθημερινότητά σου.

To Huawei Watch GT 7, όπως και όλα τα Wearables της Huawei είναι πλήρως συμβατό με συσκευές iOS (iPhone με iOS 13.0 ή νεότερη έκδοση) και Android.

Το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορεί να σου πει ένα smartwatch

Για χρόνια, τα fitness wearables είχαν μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά η οποία ήταν να μετρούν. Βήματα, θερμίδες, απόσταση, παλμούς, χρόνο, ύπνο. Όσο περισσότερους αριθμούς έβλεπες στην οθόνη, τόσο πιο «έξυπνη» θεωρούσες τη συσκευή.

Το GT 7 Pro από την άλλη, είναι μία άλλη περίπτωση. Όχι ότι αγνοεί τις λειτουργίες των προκατόχων του, αντιθέτως τις έχει εξελίξει- ωστόσο, αρχίσει να βαδίζει σε ένα νέο μονοπάτι δυνατοτήτων, που ξεπερνά το TruSense Technology.

Η αναβαθμισμένη λειτουργία Health Insights συγκεντρώνει δεδομένα και προσπαθεί να τα μετατρέψει σε μια πιο κατανοητή εικόνα της καθημερινής σου κατάστασης. Ανάμεσα στις νέες δυνατότητες βρίσκεται το Physical Readiness score, ένας δείκτης από το 1 έως το 100 που επιχειρεί να αποτυπώσει πόσο έτοιμο είναι το σώμα σου για δραστηριότητα.

Γιατί το πρόβλημα με την προπόνηση δεν είναι πάντα να βρεις το κίνητρο για να ξεκινήσεις, αλλά το να καταλάβεις πότε δεν πρέπει να ξεκινήσεις.

Το GT 7 Pro παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό, εκτιμά το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα, καταγράφει τη θερμοκρασία του σώματος και παρακολουθεί δείκτες που σχετίζονται με το stress. Παράλληλα, η ανάλυση ύπνου εξετάζει διαφορετικές φάσεις, όπως deep, light και REM, αλλά και στοιχεία όπως η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και ο ρυθμός αναπνοής.

Με λίγα λόγια, δεν σου λέει απλώς «κοιμήθηκες επτά ώρες», αλλά σου αναλύειει τι είδους επτά ώρες ήταν αυτές.

Το «περισσότερο» δεν σημαίνει πάντα «καλύτερο»

Έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε την άσκηση σαν ένα παιχνίδι αριθμών. Αν έτρεξες πέντε χιλιόμετρα την προηγούμενη εβδομάδα, θέλεις έξι. Αν σήκωσες ένα συγκεκριμένο βάρος, θέλεις λίγο περισσότερο. Αν έκανες 8.000 βήματα, τα 10.000 μοιάζουν αυτομάτως καλύτερα.

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της νέας προσέγγισης της Huawei, καθώς το GT 7 Pro προσπαθεί να βάλει στην εξίσωση έναν παράγοντα που οι περισσότεροι αμελούν και αυτό είναι η αποκατάσταση.

Το νέο wearable, παρακολουθεί το training load και μπορεί να προτείνει περιόδους ξεκούρασης, ενώ παρέχει οδηγίες για προθέρμανση πριν από την άσκηση και stretching μετά. Το σύστημα προπόνησης ενσωματώνει στοιχεία όπως VO₂max, τάσεις απόδοσης, εκτιμώμενους χρόνους για διαφορετικές αποστάσεις και lactate threshold, ώστε ο χρήστης να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής του κατάστασης.

Εδώ που τα λέμε, ποιο σημαντικό δεν είναι να ξέρεις, πέρα από το ότι πιέστηκες, αλλά το τι σημαίνει αυτή η πίεση για το σώμα σου.

Από το γυμναστήριο στις outdoor δραστηριότητες

Αν κάποιος θεωρεί ότι όλα αυτά αφορούν αποκλειστικά το τρέξιμο ή την προπόνηση στο γυμναστήριο, το GT 7 Pro έχει διαφορετική άποψη, με τη νέα γενιά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις outdoor δραστηριότητες.

O Jan Frodeno κατά την παρουσίαση της Huawei στο Μόναχο.

Όπως ακούσαμε και από έναν εκ των επίσημων καλεσμένων της βραδιάς, Jan Frodeno, Χρυσό Ολυμπιονίκη στο Τρίαθλο (2008) και Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο IRONMAN (2015,2016,2019), για το ποδήλατο υπάρχουν λειτουργίες σχεδιασμού διαδρομών, πληροφορίες για αναβάσεις, ειδοποιήσεις κλίσης και προειδοποιήσεις πριν από δύσκολες στροφές, καθώς το ρολόι μπορεί να εμφανίζει την πορεία, την κατεύθυνση και την απόσταση που απομένει, ενώ σε μια ανηφόρα μπορεί να σου δείξει ακόμη και πόσα μέτρα υψομετρικής διαφοράς έχεις μπροστά σου.

Στο σκι, η Huawei έχει ενσωματώσει χάρτες για περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα παγκοσμίως, ενώ η σειρά GT 7 φέρνει και λειτουργίες ανίχνευσης στροφών και G-Force από τον καρπό, γεγονός που μας επιβεβαίωσε και o έτερος καλεσμένος και Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Σκι (σπριντ) Oriol Cardona Coll.

Ο Οriol Cardona Coll, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Huawei, στο Μόναχο.

Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα αλλαγή, καθώς το smartwatch έχει πάψει να είναι απλώς κάτι που φοράς για να μετράς την καθημερινή σου δραστηριότητα και γίνεται ένα εργαλείο που μπορεί να σε συνοδεύσει όταν αποφασίσεις να βγεις πραγματικά έξω από αυτήν.

Και ευτυχώς, δεν μοιάζει με gadget γυμναστηρίου

Όλα αυτά θα είχαν μικρότερη σημασία αν το GT 7 Pro έμοιαζε με εξειδικευμένο αθλητικό όργανο που δεν θέλεις να φοράς όταν τελειώσει η προπόνηση.

Το μοντέλο των 46 mm συνδυάζει κυκλικό καντράν με οκταγωνική σχεδιαστική προσέγγιση, ενώ η nano-tech κεραμική στεφάνη, το πλαίσιο από κράμα τιτανίου και το sapphire glass δημιουργούν την premium εικόνα που περιμένεις από ένα smartwatch αυτής της κατηγορίας. Η σειρά διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις, ενώ η νέα EasyCross strap έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση. Η AMOLED οθόνη των 1,47 ιντσών, με ανάλυση 466 x 466 pixels και φωτεινότητα που φτάνει έως τα 3.000 nits, είναι επίσης σχεδιασμένη για να παραμένει ευανάγνωστη σε απαιτητικές εξωτερικές συνθήκες.

Γιατί, τελικά, ένα smartwatch που προορίζεται για outdoor χρήση πρέπει να λειτουργεί και όταν ο ήλιος αποφασίζει να κάνει τη ζωή σου δύσκολη.

Το feature που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες

Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του wearable είναι αυτό με τη λιγότερη λάμψη, που όπως πάντα, είναι η μπαταρία του, με τη Huawei να αναφέρει έως 21 ημέρες αυτονομίας σε ελαφριά χρήση και έως 12 ημέρες σε τυπική χρήση. Σε πιο απαιτητικά σενάρια, με ενεργοποιημένες λειτουργίες όπως το always-on display και η παρακολούθηση προπονήσεων, η αυτονομία παραμένει αρκετή ώστε να μη μετατρέπεται ο φορτιστής σε μόνιμο αξεσουάρ της καθημερινότητάς σου.

Και υπάρχει μια ειρωνεία εδώ: όσο περισσότερα θέλεις να καταγράψει ένα smartwatch, τόσο περισσότερο χρόνο πρέπει να βρίσκεται στον καρπό σου. Ειδικά αν θέλεις να ξέρεις τι έγινε όσο κοιμόσουν.

Τελικά, τι ακριβώς φορέσαμε στο Μόναχο;

Όπως έγινε κατανοητό στο Μόναχο, η αξία του Huawei Watch GT 7 Pro δεν βρίσκεται μόνο σε κάποια από τις εντυπωσιακές του λειτουργίες, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να ενώσει διαφορετικά κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Ξεκινάει με την άσκηση και την αποκατάσταση, συνεχίζει με τον ύπνο και την εξήγηση γύρω από κάθε στιγμή της απόδοσής του, όπως και την υγεία με την καθημερινή δραστηριότητα και την τεχνολογία.

https://www.instagram.com/p/Dc3VNSCDDlu/

Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα άλλη μία συσκευή που θα μας φωνάζει να κάνουμε περισσότερα ή ένα gadget που θα μας κάνει να αισθανόμαστε ενοχές επειδή δεν πιάσαμε τον ημερήσιο στόχο.

Εν τέλει, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας «φίλος» και όχι προσωπικός βοηθός, ο οποίος να είναι εκεί για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το πότε αξίζει να πιέσουμε και πότε να κάνουμε πίσω.

Γιατί όσο περισσότερο ασχολείσαι με την άσκηση, τόσο πιο γρήγορα καταλαβαίνεις μια αλήθεια που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής η οποία σου λέει το εξής:

"Η πιο έξυπνη προπόνηση είναι αυτή που δεν θα κάνεις"

Και αν ένα smartwatch μπορεί να σε βοηθήσει να το καταλάβεις εγκαίρως, τότε ίσως το «smart» στο smartwatch αρχίζει επιτέλους να σημαίνει κάτι περισσότερο.