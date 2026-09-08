Νέα αποθέωση για Καρέτσα: Η «Marca» τον συμπεριελάβε σε σπουδαία λίστα ενόψει Champions League

Η μεγάλη ευρωπαϊκή επιστροφή είναι γεγονός. Η League Phase του Champions League για τη σεζόν 2026/27 ανοίγει την αυλαία της την Τρίτη (8/9), με την Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα δοκιμάζεται στην έδρα της Βιγιαρεάλ (22:00).

Τα φώτα, πάντως, θα είναι στραμμένα και στον 18χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο Champions League. Το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του είναι ήδη έντονο, με τη «Marca» να τον συμπεριλαμβάνει στα δέκα κορυφαία νεαρά ταλέντα που θα πάρουν μέρος στη φετινή διοργάνωση.

Μάλιστα, η ισπανική εφημερίδα προχωρά σε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική παρομοίωση, παρουσιάζοντας τον Καρέτσα ως τον «κλώνο του Αρντά Γκιουλέρ». Στο αφιέρωμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική του κατάρτιση και στα στοιχεία που έχει ξεχωρίσει η Ντόρτμουντ στην περίπτωσή του.

Παράλληλα, το δημοσίευμα φιλοξενεί δηλώσεις τόσο του αθλητικού διευθυντή των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ, όσο και του πρώην προπονητή του Καρέτσα, Τόρστεν Φινκ, οι οποίοι μιλούν για τις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η πρώτη ευρωπαϊκή παράσταση του Καρέτσα στο Champions League έφτασε, λοιπόν, και η «Marca» φροντίζει από νωρίς να τον τοποθετήσει ανάμεσα στα πρόσωπα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στη φετινή διοργάνωση.

Το χαρακτηριστικό απόσπασμα

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατέβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ στη Γκενκ για την απόκτηση αυτού του… κλώνου του Αρντά Γκιουλέρ. Ο Έλληνας διεθνής διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και ένα χαρισματικό αριστερό πόδι. Μόνο την περασμένη σεζόν, κατέγραψε τρία γκολ και εντυπωσιακές 18 ασίστ σε 49 συμμετοχές.

"Με τη δημιουργικότητα και την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, θα προσθέσει ποιότητα στην ομάδα μας. Είναι ένας παίκτης με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και έχει την ικανότητα να βρίσκει γρήγορες λύσεις σε κλειστούς χώρους", τόνισε ο νέος αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, κατά την παρουσίασή του.

"Είναι ένα πραγματικό δεκάρι, όπως αυτά που βλέπαμε παλαιότερα", σχολίασε από την πλευρά του ο πρώην προπονητής του, Τόρστεν Φινκ».