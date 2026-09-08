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Μίλαν: «Γλυκοκοιτάζει» ξανά τον Έντρικ η ιταλική ομάδα

Οι «ροσονέρι» φέρονται να επιθυμούν... διακαώς την ένταξη του Βραζιλιάνου επιθετικού στο ρόστερ τους.

Μίλαν: «Γλυκοκοιτάζει» ξανά τον Έντρικ η ιταλική ομάδα
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Η Μίλαν δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Έντρικ και φαίνεται πως σκοπεύει να επιστρέψει δυναμικά για την απόκτησή του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Οι «ροσονέρι» είχαν ανοίξει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πάρουν τον Βραζιλιάνο με τη μορφή δανεισμού. Η προσπάθειά τους, ωστόσο, δεν προχώρησε, καθώς ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να ήταν αρνητικός στην παραχώρησή του.

Ο Έντρικ παρέμεινε έτσι στη Μαδρίτη για το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου, όμως αυτό δεν αλλάζει τα σχέδια της Μίλαν. Η ιταλική ομάδα αναμένεται να επανέλθει τον Ιανουάριο, με την πρότασή της να αφορά νέο δανεισμό, αυτή τη φορά με την προσθήκη οψιόν αγοράς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι «ροσονέρι» δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τον χρόνο συμμετοχής που θα έχει ο νεαρός επιθετικός μέχρι τότε, καθώς εξακολουθούν να θεωρούν πως μπορεί να αποτελέσει σημαντική προσθήκη για τη γραμμή κρούσης τους.

Ο 20χρονος Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί ως δανεικός στη Λιόν στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, καταγράφοντας 8 γκολ και 8 ασίστ σε 21 συμμετοχές.

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