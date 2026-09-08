Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2

Σε τρεις ημέρες θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική της Super League 2, με τη διοργανώτρια αρχή να γνωστοποιεί το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων, αλλά και τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 12/9

16:00 Μαρκό-Athens Kallithea (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 ΑΕΛ Novibet-Ζάκυνθος (Youtube SL2)

Κυριακή 13/9

16:00 Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 Πανσερραϊκός Αστέρας Aktor Β (Youtube SL2)

17:00 Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος

17:30 Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14/8

16:00 Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β