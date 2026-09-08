Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2
Ανακοινώθηκε από τη λίγκα το πρόγραμμα.
Σε τρεις ημέρες θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική της Super League 2, με τη διοργανώτρια αρχή να γνωστοποιεί το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων, αλλά και τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Σάββατο 12/9
16:00 Μαρκό-Athens Kallithea (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
17:00 ΑΕΛ Novibet-Ζάκυνθος (Youtube SL2)
Κυριακή 13/9
16:00 Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
17:00 Πανσερραϊκός Αστέρας Aktor Β (Youtube SL2)
17:00 Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
17:30 Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
Δευτέρα 14/8
16:00 Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
17:00 Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β
COMMENTS