Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2

Ανακοινώθηκε από τη λίγκα το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τρεις ημέρες θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική της Super League 2, με τη διοργανώτρια αρχή να γνωστοποιεί το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων, αλλά και τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν τηλεοπτικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 12/9

16:00 Μαρκό-Athens Kallithea (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 ΑΕΛ Novibet-Ζάκυνθος (Youtube SL2)

Κυριακή 13/9

16:00 Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 Πανσερραϊκός Αστέρας Aktor Β (Youtube SL2)

17:00 Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος

17:30 Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14/8

16:00 Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β

COMMENTS
LATEST NEWS
16:00 OPINION

Δεν είναι πια αστείο: Το μπάσκετ κινδυνεύει

15:54 SUPER LEAGUE

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κοβάσεβιτς

15:43 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Σφυρίζει στην πρεμιέρα ο Βασίλης Φωτιάς

15:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα αδέρφια Δώνη ξανασμίγουν στην Πολωνία

15:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσή Μπάλα»: Με τον Βοζίνια οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο τερματοφύλακα

14:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ομάδα... έκπληξη που θέλει τον Χάμες Ροντρίγκες

14:51 SUPER LEAGUE 2

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League 2

14:35 GREEK BASKET LEAGUE

Στον κόσμο του ο Λιόλιος: «Όλα καλά» με τη διαιτησία, τελεσίγραφο στις ομάδες για τους ορισμούς

14:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλαν: «Γλυκοκοιτάζει» ξανά τον Έντρικ η ιταλική ομάδα

14:16 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ επέστρεψε κι έδειξε αμέσως τι έλειπε από το «τριφύλλι» (vid)

13:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσή μπάλα»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου τεχνικού

13:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Youth League: «Άσφαιρη» η ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ - Ιστορικός βαθμός για την Ένωση (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας