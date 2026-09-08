Τα αδέρφια Δώνη ξανασμίγουν στην Πολωνία

Στην Πολωνία και συγκεκριμένα στη Ραντόμιακ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δώνης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Άρη.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Όπως μεταδίδουν τα πολωνικά Μέσα, ο έμπειρος εξτρέμ έχει συμφωνήσει με τη Ραντόμιακ.

Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά, μάλιστα, ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον Δώνη, καθώς στη Ραντόμιακ αγωνίζεται ήδη ο αδερφός του, Χρήστος. Ο τελευταίος βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και περίπου τρεισήμισι χρόνια, με τους δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού να ετοιμάζονται πλέον να συνυπάρξουν στην ίδια ομάδα.

Ο Τάσος Δώνης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του «τριφυλλιού» και μετά από μια πολυετή καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην Πολωνία.