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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κοβάσεβιτς

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου.

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κοβάσεβιτς
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Τη λύση της συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο Σέρβος εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στην «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει επίσης από τη θέση του επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ αλλά και του τεχνικού συμβούλου.

Η ανακοίνωση

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!

Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!».

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