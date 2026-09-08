Ολυμπιακός: Επιστρέφει στον ρόλο του Sporting Director ο Αντόνιο Κορδόν

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τις αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, παρελθόν από τη θέση του αθλητικού διευθυντή αποτελεί εδώ και μερικά λεπτά ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, με τον Ολυμπιακό να ευχαριστεί τον Σέρβο για την προσφορά του στον σύλλογο.

Μάλιστα, οι «Πειραιώτες» έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του 52χρονου, με τον Αντόνιο Κορδόν να επιστρέφει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Sporting Director στην ομάδα.

Ο έμπειρος Ισπανός παράγοντας είχε ξαναεργαστεί για μικρό χρονικό διάστημα στον Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα της σεζόν 2023/24, πραγματοποιώντας τον σχεδιασμό υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Τελευταίος σταθμός του 62χρονου παράγοντα ήταν η Σεβίλλη, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Μαΐο, βάζοντας πρόωρο τέλος στη θητεία του στην ομάδα της Ανδαλουσίας.