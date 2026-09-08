«Χρυσή Μπάλα»: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον καλύτερο νεαρό παίκτη

Έγινε γνωστή η λίστα των ποδοσφαιριστών που θα διεκδικήσουν το βραβείο του κορυφαίου νέου παίκτη της περασμένης σεζόν. Η διάκριση θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου, στην τελετή της Χρυσής Μπάλας που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Στη σχετική λίστα συμπεριλαμβάνονται αρκετά από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα οποία ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους τόσο στις διασυλλογικές διοργανώσεις όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκεται ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει πλέον την καριέρα του στη Γιουβέντους, ενώ θέση στη δεκάδα έχει και ο Αγιούμπ Μπουαντί, που μετακινήθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι.

Τη λίστα συμπληρώνουν ο Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα, ο Γιάν Ντιομαντέ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λενάρτ Καρλ της Μπάγερν Μονάχου, ο Τζούνιορ Κρούπι της Μπόρνμουθ, ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ο Γιοχάν Μανζάμπι της Άστον Βίλα, ο Ιμπραχίμ Μάζα της Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο Ζαίρ Εμερί της Παρί Σεν Ζερμέν.