Δεν είναι πια αστείο: Το μπάσκετ κινδυνεύει

Ο θυμόσοφος λαός λέει ότι τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου τον καταλαβαίνεις ότι πάρει στα χέρια του εξουσία. Ο πραγματικός χαρακτήρας όμως γίνεται ακόμα πιο εμφανής όταν ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται πολύ κοντά στο να χάσει την εξουσία… Και εκεί είναι που χάνει τον έλεγχο.

Και σε αυτή τη φάση βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρόεδρος της ΕΟΚ στα χέρια του οποίου το μπάσκετ βασανίστηκε όσο ποτέ άλλοτε.

Τη στιγμή, που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι μια ανάσα από το να περάσει την πόρτα του Εισαγγελέα λόγω της απόφασης της ΕΕΑ έπειτα από τις καταγγελίες της ομάδας του Αμαρουσίου, εκείνος… θυμήθηκε να συσκεφτεί με τις ομάδες της GBL. Λίγες ημέρες μόνο πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Μια σύσκεψη που είχε ως στόχο την «αναβάθμιση» της διαιτησίας. Αστεία πράγματα. Στα χρόνια του Βαγγέλη Λιόλιου η ελληνική διαιτησία όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκε και ούτε πρόκειται να αναβαθμιστεί, αλλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Κόντρα σε όλα όσα νομίζει ή θέλει να νομίζει ο ίδιος. Γιατί αν κρίνουμε από όσα αναφέρει στη γραπτή του δήλωση στο site της ΕΟΚ, είτε δεν έχει ιδέα του τι γίνεται, είτε το κάνει επίτηδες για να εξυπηρετήσει τη δική του προσωπική ατζέντα.

Με ύφος… δικτάτορα ο Βαγγέλης Λιόλιος, κούνησε το δάχτυλο πολλές φορές στις ομάδες αλλά και σε όσους τον κριτικάρουν. Έκανε τον δικό του απολογισμό, για την πενταετία 2021-2026, ο οποίος μόνο… γέλιο και συμπάθεια προκαλεί. Έκανε λόγο για αποκοπή παλιότερων νοοτροπιών, για νέους διαιτητές, για επαγγελματίες διαιτητές, για εκπαιδευμένους διαιτητές, για είσοδο νέων τεχνολογιών στην διαιτησία. Και τέλος έκανε λόγο για αυτόνομη διαιτησία.

Προφανώς ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν.

Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται ενώπιων της Δικαιοσύνης, για να ελεγχθεί για το πως διαχειρίζεται τα θέματα της ΕΟΚ και των ομάδων του πρωταθλήματος κάνει μαθήματα. Ο άνθρωπος ο οποίος στις ημέρες του οι διαιτητές έπαιρναν παράταση για να συνεχίσουν να σφυρίζουν, ο άνθρωπος που τα διαιτητικά όργια στις μέρες του είναι μέρος της καθημερινότητας του μπάσκετ παρουσιάζει στην κοινή γνώμη μια πλαστή εικόνα.

Μια εικόνα ξεκάθαρης παραπλάνησης….

Ο Βαγγέλης Λιόλιος κάνει λόγο για το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών. Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά ο ίδιος δεν έχει καμία συνεισφορά σε αυτό το κομμάτι. Το ότι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών θα γίνει γιατί οι διοικήσεις του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΑΕΚ έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις, τεράστιες θυσίες και έχουν φτιάξει εξαιρετικά σύνολα. Ο Λιόλιος δεν έχει κανέναν ρόλο στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Την ίδια ώρα με αυστηρό ύφος ζήτησε από τους παράγοντες και τις ομάδες να αποφύγουν την τοξικότητα και τις κόντρες. Ναι, είναι ο ίδιος άνθρωπος που σε Final-4 Κυπέλλου είχε βάλει την Αστυνομία να βγάλει εκτός γηπέδου φιλάθλους οι οποίοι τον αποδοκίμαζαν.

Μέσα σε αυτή την ανακοίνωση, η οποία θα μείνει στην ιστορία, ο Βαγγέλης Λιόλιος, έριξε τα βέλη του και στον Παναθηναϊκό. Κάνοντας λόγο για την ήδη υπάρχουσα επαγγελματική διαιτησία. Από τα πιο αστεία σημεία του κειμένου που φέρει την υπογραφή του. Ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να πάει στη σημερινή σύσκεψη. Αρνήθηκε να παραστεί σε ένα θέατρο σκιών. Γιατί ήξερε πολύ καλά τι θα γινόταν και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός, όμως, ήξερε και ξέρει και ποιος είναι ο τρόπος για να βρει η ελληνική διαιτησία τον δρόμο της. Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει ξεκάθαρη πρόταση, απολύτως κοστολογημένη για να μπορέσει το ελληνικό μπάσκετ να γυρίσει σελίδα και να βρεθεί και πάλι στη θέση που του αξίζει.

Χωρίς να παίρνουν παρατάσεις οι διαιτητές για να σφυρίζουν, χωρίς να γίνονται κληρώσεις/ορισμοί εν κρυτπώ, χωρίς να αποφασίζει η ΕΟΚ που και πότε θα κληρώνει και θα ανακοινώνει, χωρίς να κλαίει κανένα παιδάκι. Ε, Πρόεδρε;

Η ανακοίνωση του Βαγγέλη Λιόλιου, αρχικά μπορεί να προκαλεί συμπάθεια, στη συνέχεια όμως, με τη δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση, προκαλεί θυμό. Προκαλεί οργή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει ατελείωτα δεινά στο ελληνικό μπάσκετ, προκαλεί. Προκαλεί την κοινή γνώμη, προκαλεί την κοινή λογική…

Και για την ταμπακέρα ούτε λέξη….

ΥΓ1: Τρέλα στον… τρελό δεν πούλησε κανείς. Νόμος.

ΥΓ2: Προσωπικά θεωρούσα ότι το τι πραγματικά έχει συμβεί στην υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ θα το μαθαίναμε μετά από μερικά χρόνια. Οι πραγματικές, όμως, λεπτομέρειες, τα πραγματικά επεισόδια και το τι έγινε μεταξύ Ουόκαπ, Ολυμπιακού και Ντουμπάι έχουμε ξεκινήσει να τα μαθαίνουμε από σήμερα. Και ήδη έχει αρχίσει να εκτίθεται κόσμος.

ΥΓ3: Όπως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να τοποθετηθεί για το θέμα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο άνθρωπος ο οποίος ευεργέτησε όσο ελάχιστοι τον «Θωμά».

ΥΓ4: Επίσης σήμερα θα ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνει ένα σχόλιο και ο Βαγγέλης Λιόλιος για τον «Θωμά» Ουόκαπ. Η ελληνοποίησή του έγινε στα… χέρια του.

ΥΓ5: Και όλα αυτά εν’ αναμονή του γηπεδικού του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα γίνει με Sunel Arena, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Λαρεντζάκη.