Champions League: Σφυρίζει στην πρεμιέρα ο Βασίλης Φωτιάς

Μία ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή πρόκληση περιμένει τον Βασίλη Φωτιά, καθώς η UEFA του ανέθεσε τη διαιτησία της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σλάβια Πράγας και τη Λανς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 22:00, με τον Έλληνα ρέφερι να έχει μάλιστα μαζί του ένα σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνικό διαιτητικό τιμ.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται ως βοηθοί οι Ανδρέας Μεϊντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Από ελληνικής πλευράς θα υπάρχει έτσι ισχυρή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που στο VAR η UEFA επέλεξε πολωνική εκπροσώπηση. Συγκεκριμένα, Video Assistant Referee θα είναι ο Τομάς Κβιατκόβσκι, με τον Πάβελ Μάλετς να εκτελεί χρέη AVAR.