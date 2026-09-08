Youth League: «Άσφαιρη» η ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ - Ιστορικός βαθμός για την Ένωση

Με τον πρώτο της βαθμό στην ιστορία της στο UEFA Youth League ξεκίνησε η ΑΕΚ Κ19 τη δεύτερη συμμετοχή της στη διοργάνωση. Η ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη ΛΑΣΚ στο «Σεραφείδειο», σε ένα παιχνίδι όπου είχε τις στιγμές της, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ.

Η Ένωση είχε καλύτερη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της μέσα από την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας. Ο Γκολφίνος ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες, έχοντας συμμετοχή στις σημαντικότερες επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων.

Στο 24’ δοκίμασε ο ίδιος το πόδι του από το ύψος της περιοχής, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα συνεργάστηκε με τον Σιούτα. Ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και επιχείρησε το γύρισμα, όμως η άμυνα της ΛΑΣΚ πρόλαβε να απομακρύνει.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία πριν από την ανάπαυλα σημειώθηκε στο 39’. Ο Γκολφίνος έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Σιούτα, ο οποίος κινήθηκε στην περιοχή και γύρισε παράλληλα προς τον Αργυρίου. Ο Ιμπραχίμ, όμως, παρενέβη την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε την μπάλα πριν ο επιθετικός της ΑΕΚ εκτελέσει από κοντά.

Οι Αυστριακοί ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος και δημιούργησαν τις δικές τους επικίνδυνες καταστάσεις. Στο 48’ ο Χαρτλ εκτέλεσε απευθείας φάουλ από καλή θέση, με τον Ιωάννου να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση στη δεξιά του γωνία και να παραχωρεί κόρνερ.

Η ΑΕΚ απάντησε πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Φραντζεσκάκης συνέκλινε από τα δεξιά και σούταρε με το αριστερό, αλλά ο αντίπαλος γκολκίπερ μπλόκαρε.

Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα είχε εκατέρωθεν φάσεις. Η ΛΑΣΚ απείλησε ξανά στο 77’ με τον Τζίντρα, όμως ο Ιωάννου ήταν και πάλι σε ετοιμότητα. Στο 81’ ήρθε η σειρά της Ένωσης να πλησιάσει στο γκολ, με τον Αμανατίδη να επιχειρεί σουτ από δεξιά και τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να αποκρούει.

Η μεγαλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ ήρθε στο 87’. Μετά από γέμισμα του Αμανατίδη, ο Ψυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά και προκλήθηκε αναστάτωση στα καρέ της ΛΑΣΚ. Η μπάλα παρέμεινε μέσα στην περιοχή, αλλά κανείς από τους «κιτρινόμαυρους» δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φάση.

Στις καθυστερήσεις η Ένωση έφτασε ξανά κοντά στο γκολ, όταν ο Αργυρίου βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η φάση σταμάτησε, ωστόσο, για οφσάιντ, με τη μετάδοση να δείχνει πως ο επιθετικός της ΑΕΚ φαίνεται να καλύπτεται.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ΑΕΚ να κρατά τον πρώτο της ιστορικό βαθμό στο Youth League και να αφήνει θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστική της παρουσία.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Ιωάννου, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Γκολφίνος (84’ Τσαντίλας), Στεργιαρόπουλος (75’ Σκάκιτς), Φρατζεσκάκης, Ποντίκης (68’ Αμανατίδης), Σιούτας (84' Νταμπίζας), Αργυρίου.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ Κ19 στη Youth League

1η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0

2η αγωνιστική: Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ | 14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ | 20 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης | 4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ | 24 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ | 8 Δεκεμβρίου 2026

Η βαθμολογία στη League Phase

ΑΕΚ — 1 βαθμός

ΛΑΣΚ— 1 βαθμός

Ντόρτμουντ — 0 βαθμοί

Μπάγερν Μονάχου — 0 βαθμοί

Στουτγκάρδη — 0 βαθμοί

Μπόντο/Γκλιμτ — 0 βαθμοί

Νάπολι — 0 βαθμοί

Ίντερ — 0 βαθμοί

Βίκινγκ — 0 βαθμοί

PSV Αϊντχόφεν — 0 βαθμοί

Άστον Βίλα — 0 βαθμοί

Μπαρτσελόνα — 0 βαθμοί

Σπόρτινγκ — 0 βαθμοί

Φενερμπαχτσέ — 0 βαθμοί

Σλάβια Πράγας — 0 βαθμοί

Σλόβαν Μπρατισλάβας — 0 βαθμοί

Πόρτο — 0 βαθμοί

Σαχτάρ Ντόνετσκ — 0 βαθμοί

Μάντσεστερ Σίτι — 0 βαθμοί

Άρσεναλ — 0 βαθμοί

Παρί Σεν Ζερμέν — 0 βαθμοί

Λίβερπουλ — 0 βαθμοί

Μπέτις — 0 βαθμοί

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ — 0 βαθμοί

Ρόμα — 0 βαθμοί

Μπριζ — 0 βαθμοί

Βιγιαρεάλ — 0 βαθμοί

Φέγενορντ — 0 βαθμοί

Ατλέτικο Μαδρίτης — 0 βαθμοί

Ρεάλ Μαδρίτης — 0 βαθμοί

Γαλατασαράι — 0 βαθμοί

Λειψία — 0 βαθμοί

Λιλ — 0 βαθμοί

Κόμο — 0 βαθμοί

Λανς — 0 βαθμοί

Σαμπά Μπακού — 0 βαθμοί