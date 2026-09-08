Τουρνουά Ρόδου: Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ - Πού θα δείτε τους αγώνες

Η Pegasus Sports & Events ανακοίνωσε νέες αλλαγές στο πρόγραμμα των αγώνων του 2ου International Tournament Rhodes 2026.

Το παιχνίδι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 20:00 και του Σαββάτου (12/09) Παναθηναϊκός- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 18:00.

Η αναμέτρηση της Κυριακής ΑΕΚ - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα παραμένει ως έχει (20:00).

Εξάλλου, συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων («πακέτο» για όλο το τουρνουά) για το διεθνές τουρνουά στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας (11-13 Σεπτεμβρίου).

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.more.com και στα καταστήματα Public. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, θα πωλούνται στο «γκισέ» του κλειστού γυμναστηρίου της Καλλιθέας, τις ημέρες των αγώνων.

Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα πηγαίνουν στη Ρόδο, για να προσφέρουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου, ενώ παράλληλα οι διοργανωτές θα τιμήσουν στο ημίχρονο του αγώνα Παναθηναϊκός- ΑΕΚ, τους σπουδαίους Δημήτρη Διαμαντίδη, Φραγκίσκο Αλβέρτη, Μάικ Μπατίστ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Ντράγκαν Σάκοτα.

Τα παιχνίδια του 2ου International Tournament Rhodes 2026 θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του ACTION 24.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Κεντρικές Κερκίδες: 45 ευρώ

Κερκίδες (πέταλα): 35 ευρώ

Είσοδος για παιδιά έως 12 ετών: 25 ευρώ

Είσοδος για παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Πολυθρόνες (VIP) 150 ευρώ*

Οι τιμές αφορούν «πακέτο» και τα τρία παιχνίδια

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (11/09): Κ.Γ. Καλλιθέας (20:00): Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΣΑΒΒΑΤΟ (12/09): Κ.Γ. Καλλιθέας (18:00): Παναθηναϊκός - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

ΚΥΡΙΑΚΗ(13/09): Κ.Γ. Καλλιθέας (20:00): ΑΕΚ - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα