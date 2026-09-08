«Σεισμός» στο μπάσκετ με Λιόλιο, σύσκεψη στην ΕΟΚ

Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζει να παίζεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Τη στιγμή που το ελληνικό μπάσκετ ταλανίζεται από τα σκάνδαλα, οι ιθύνοντες της ΕΟΚ, έναν μήνα πριν το τζάμπολ της νέας αγωνιστικής σεζόν, αποφάσισαν να κάνουν σύσκεψη για την διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ.

Σε μία σύσκεψη από την οποία ο Παναθηναϊκός θα απέχει. Η μοναδική ομάδα που έχει θίξει με ξεκάθαρο τρόπο το μεγάλο πρόβλημα που μαστίζει το ελληνικό μπάσκετ και που έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, απόλυτα κοστολογημένες, για τη δημιουργία επαγγελματικής διαιτησίας. Προτάσεις τις οποίες ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι συνεργάτες του δεν έχουν μπει στον κόπο να μελετήσουν και να αναλύσουν μιας και τους χαλάει το… αφήγημα.

Τη στιγμή μάλιστα που η συγκεκριμένη σύσκεψη λαμβάνει χώρα στα γραφεία της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος νιώθει ακόμα περισσότερο την ασφυκτική πίεση του νόμου.

Μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ieidiseis.gr η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κρίνει ένοχο τον Λιόλιο και τον στέλνει στον Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται η απόφαση της ΕΕΑ (η οποία θα καθαρογραφεί και θα δημοσιευτεί) η οποία τονίζει πως ο Λιόλιος διατηρούσε την ιδιότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη και είχε ενεργό, διοικητική εμπλοκή στην ΚΑΕ Προμηθέας, παραβιάζοντας το αυστηρό θεσμικό ασυμβίβαστο με τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Έτσι, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος αναμένεται να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας, Πίστεως και Δεοντολογίας για το πειθαρχικό κομμάτι, ενώ παράλληλα αναμένεται να κοινοποιηθεί στις εισαγγελικές αρχές για ψευδή υποβολή στοιχείων και την εικονικότητα της μετοχικής σύνθεσης.