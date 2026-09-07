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Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόσκληση της ΕΟΚ για συνάντηση με θέμα τη διαιτησία

Οι λόγοι που ο Παναθηναϊκός απάντησε αρνητικά στον Βαγγέλη Λιόλιο και η υπενθύμιση της πρότασης για επαγγελματική διαιτησία.

Αρνητική απάντηση του Παναθηναϊκού στην πρόσκληση της ΕΟΚ για συνάντηση με θέμα τη διαιτησία
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Αρνητική ήταν η επίσημη απάντηση που έδωσε ο Παναθηναϊκός AKTOR στην πρόσκληση της ΕΟΚ προς όλους τους συλλόγους για συναντήσεις την Τρίτη (8/9), με κεντρικό θέμα συζήτησης την ελληνική διαιτησία.

Η πρόταση της ομοσπονδίας είχε χωρίσεις τις ομάδες σε τρία γκρουπ, με το πρώτο να περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕΚ, με ώρα προσέλευσης στις 12:15.

Στο δεύτερο γκρουπ (13:30) είναι ο Προμηθέας, το Περιστέρι, η Μύκονος Betsson, ο Ηρακλής και ο Κολοσσός, ενώ στο τρίτο (14:30) συμμετέχουν η Καρδίτσα, το Μαρούσι, ο Βίκος Ιωαννίνων και η Δόξα Λευκάδας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεκαθάρισε πως θεωρεί ατελέσφορη κάθε τέτοια συνάντηση από τη στιγμή που η διοίκηση της ομοσπονδίας δεν έχει παραδεχθεί τα λάθη της στη στελέχωση της ΚΕΔ, τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο ορισμού και αξιολόγησης των διαιτητών, όπως φυσικά και την απόδοση των διαιτητών τα τελευταία χρόνια.

Λάθη που έχουν αναγνωριστεί και από την πλειοψηφία των υπόλοιπων ομάδων της Stoiximan GBL, με την ΕΟΚ ωστόσο αρνείται την ουσιαστική αλλαγή σε πρόσωπα, στελέχωση και τρόπο λειτουργίας της ελληνικής διαιτησίας.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην απάντηση προς την ΕΟΚ συμπεριέλαβε και την πλήρως κοστολογημένη και εμπεριστατωμένη πρόταση που είχε κάνει από τις 22 Ιανουαρίου 2025 για την επαγγελματική διαιτησία και την ένταξή της στον ΕΣΑΚΕ, τονίζοντας πως αποτελεί μια καλή αρχή, σε περίπτωση που η διοίκηση του Λιόλιου έχει πλέον αναγνωρίσει όλα τα παραπάνω προβλήματα και ζητήσει ουσιαστικές προτάσεις από τις ομάδες.

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