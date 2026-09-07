· Ολυμπιακός

Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)

Τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο νοσοκομείο επισκέφθηκε ο Γιουσέφ Ελ Αράμπι, δίνοντας ευχές για μια ταχεία ανάρρωση στον συμπατριώτη του και πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.

Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)
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Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, με τον πρώην «ερυθρόλευκο» να εύχεται στον συμπατριώτη του ευχές για γρήγορη ανάρρωση, αποδεικνύοντας τις ισχυρές σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού που τους συνδέουν.

Συγκεκριμένα, ο νυν φορ της Μαρκό ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από το νοσοκομείο και προστέθηκε στο μεγάλο κύμα υποστήριξης που δέχεται ο Ελ Κααμπί από φιλάθλους, συμπαίκτες και ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε πως το ίδιο συνέβη και με τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ έσπευσε να επισκεφθεί τον παίκτη του Ολυμπιακού στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Δείτε την ανάρτηση του Ελ Κααμπί:

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