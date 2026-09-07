Στο πλευρό του Ελ Κααμπί και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (pic)

Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, με τον πρώην «ερυθρόλευκο» να εύχεται στον συμπατριώτη του ευχές για γρήγορη ανάρρωση, αποδεικνύοντας τις ισχυρές σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού που τους συνδέουν.

Συγκεκριμένα, ο νυν φορ της Μαρκό ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από το νοσοκομείο και προστέθηκε στο μεγάλο κύμα υποστήριξης που δέχεται ο Ελ Κααμπί από φιλάθλους, συμπαίκτες και ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε πως το ίδιο συνέβη και με τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ έσπευσε να επισκεφθεί τον παίκτη του Ολυμπιακού στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Δείτε την ανάρτηση του Ελ Κααμπί: