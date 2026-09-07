Αστέρας AKTOR - Ηρακλής 0-2: «Άλωσε» την Τριπολιτσά και έσπασε το… ρόδι

Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που έδειξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καθαρό μυαλό και κατάφερε να φύγει νικητής από την έδρα των Αρκάδων. Ο Βάλτερ Ματσάρι παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις κερκίδες, καθώς ήταν τιμωρημένος, με τον Εουτζένιο Σένα να βρίσκεται στον πάγκο και να κοουτσάρει την ομάδα.

Ο «Γηραιός» βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Γιόελ Μπάρθενας έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους. Το 2-0 διαμορφώθηκε στο 71’, με τον Ίβι Λόπεθ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες του Αστέρα να αντιδράσει δεν είχαν αποτέλεσμα, με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό όφελος.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο γκολ ήρθε στην πρώτη ουσιαστική επιθετική ενέργεια του Ηρακλή. Ο Κόλιτς κινήθηκε από την αριστερή πλευρά και επιχείρησε το γύρισμα, με τον Μπάρθενας να κερδίζει την κόντρα και να εκτελεί με το αριστερό στην κίνηση. Ο Χατζηεμμανουήλ δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 1-0.

Ο Κωνσταντίνος Κατοίκος, πάντως, αρχικά δεν μέτρησε το τέρμα, καθώς θεώρησε ότι ο Μπάρθενας είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του. Η φάση εξετάστηκε από το VAR και τελικά το γκολ κατακυρώθηκε.

Ο Αστέρας προσπάθησε να απαντήσει και άσκησε πίεση στην περιοχή του Ηρακλή. Στο 28ο λεπτό, ο Αθανασιάδης χρειάστηκε να επέμβει στην κοντινή κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, μετά τη σέντρα του Γκονζάλες. Ο Έλληνας γκολκίπερ μπλόκαρε την μπάλα σε δύο χρόνους και κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα του.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γιώργος Αντωνόπουλος προχώρησε σε δύο αλλαγές, θέλοντας να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Οι Αρκάδες μπήκαν πιο επιθετικά και δημιούργησαν αρκετές στιγμές μπροστά από την εστία του Αθανασιάδη.

Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές στα σουτ του Μπουζούκη, στο 49’ και στο 54’, ενώ στο 51’ το σουτ του Κουρμπέλη βρήκε στον Πίνια και κατέληξε κόρνερ. Ήταν ένα διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν ανεβάσει σημαντικά την πίεσή τους.

Ο Ηρακλής, ωστόσο, κατάφερε στη συνέχεια να περιορίσει τον ρυθμό του αγώνα και να διαχειριστεί την πίεση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο 71’ έφτασε και σε δεύτερο τέρμα, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Λόπεθ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κουρμπέλη και πήρε την μπάλα, πριν τη δώσει στον Νιζέ. Ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή, όπου ανατράπηκε από τον Μάντες. Ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα, απόφαση που επιβεβαιώθηκε και από το VAR. Ο Λόπεθ ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος, γράφοντας το 2-0.

Στα τελευταία λεπτά, ο Αστέρας προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όμως ο Αθανασιάδης είχε και πάλι απάντηση. Στο 74’ απέκρουσε το κοντινό, σκαστό πλασέ του Κώτσιρα, ενώ στο 90’ σταμάτησε και το βολέ του Κουρμπέλη.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Σίλβα, Μπουζούκης, Μπρόρσον – Ρος, Βούρος, Λόπεθ.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες (78’ Ριέρα), Μπουζούκης (69’ Καλτσάς), Κετού (46’ Παπακαννέλος), Ορόσκο, Ρικαρντίνιο (46’ Μακέντα).

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής (77’ Κράιντς), Καϊμπουέ (58’ Ραντόγια), Νιζέ (89’ Αναστασιάδης), Μπάρθενας (46’ Λόπεθ), Κόλιτς (58’ Μάρκες).