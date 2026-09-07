Άρης: «Αποχωρεί ως ελεύθερος ο Αλφαρέλα»

Σύντομα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Άρη ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, καθώς όπως υπογραμμίζει με δημοσίευμά του το «footmercato», οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να λήξουν από κοινού τη συνεργασία τους.

Ο 28χρονος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τη φετινή σεζόν, έχοντας μείνει εκτός αποστολής στα δύο τελευταία παιχνίδια των «κιτρινόμαυρων» για το πρωτάθλημα και κάπως έτσι το «διαζύγιο» μοιάζει ως η επικρατέστερη λύση τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Αλφαρέλα έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 12 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη από την περυσινή σεζόν και δεν έχει καταφέρει να βρει εστία σε 454' αγωνιστικά λεπτά.