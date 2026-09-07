Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ηρακλή, στο ματς που ολοκληρώνει την 3η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα της Αρκαδίας δεν έχει βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ ο γηραιός έχει μια ισοπαλία (με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο).

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ Γκονζάλες, Μπουζούκης, Κετού, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο.

Στον πάγκο οι: Κακαδιάρης, Κριαράς, Καλτσάς, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Πέρεθ, Παπακανέλλος, Ριέρα, Κιμπιόκα, Μακέντα

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νιζέ, Μπάρθενας, Κόλιτς.

Στον πάγκο οι: Τσιντώτας, Καρακασίδης, Λόπεθ, Ραντόγια, Μάρκες, Λαούριτσεν, Ροντρίγκεζ, Τσάκλα, Μουνιόθ, Κούστα, Αναστασιάδης, Κράιντς.