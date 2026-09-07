Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες του αγώνα
Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν Βάλτερ Ματσάρι και Γιώργος Αντωνόπουλος για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα AKTOR και Ηρακλή στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League (07/09, 18:00).
Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ηρακλή, στο ματς που ολοκληρώνει την 3η αγωνιστική της Super League.
Η ομάδα της Αρκαδίας δεν έχει βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ ο γηραιός έχει μια ισοπαλία (με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο).
Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ Γκονζάλες, Μπουζούκης, Κετού, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο.
Στον πάγκο οι: Κακαδιάρης, Κριαράς, Καλτσάς, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Πέρεθ, Παπακανέλλος, Ριέρα, Κιμπιόκα, Μακέντα
Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νιζέ, Μπάρθενας, Κόλιτς.
Στον πάγκο οι: Τσιντώτας, Καρακασίδης, Λόπεθ, Ραντόγια, Μάρκες, Λαούριτσεν, Ροντρίγκεζ, Τσάκλα, Μουνιόθ, Κούστα, Αναστασιάδης, Κράιντς.