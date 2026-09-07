· Αστέρας Τρίπολης · Ηρακλής

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν Βάλτερ Ματσάρι και Γιώργος Αντωνόπουλος για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα AKTOR και Ηρακλή στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League (07/09, 18:00).

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες του αγώνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ηρακλή, στο ματς που ολοκληρώνει την 3η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα της Αρκαδίας δεν έχει βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ ο γηραιός έχει μια ισοπαλία (με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο).

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ Γκονζάλες, Μπουζούκης, Κετού, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο.

Στον πάγκο οι: Κακαδιάρης, Κριαράς, Καλτσάς, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Πέρεθ, Παπακανέλλος, Ριέρα, Κιμπιόκα, Μακέντα

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νιζέ, Μπάρθενας, Κόλιτς.

Στον πάγκο οι: Τσιντώτας, Καρακασίδης, Λόπεθ, Ραντόγια, Μάρκες, Λαούριτσεν, Ροντρίγκεζ, Τσάκλα, Μουνιόθ, Κούστα, Αναστασιάδης, Κράιντς.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:41 EUROLEAGUE

Γκριγκόνις: «Καμία επικοινωνία με Αταμάν, καλή σχέση με τον GM και τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού»

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

Παρελθόν από το Μαρούσι ο Κώστας Κώτσης

18:01 GREEK BASKET LEAGUE

Επενδύει στο μέλλον με Μπαλοδήμο ο Ηρακλής

17:54 SUPER LEAGUE 2

Ο Ελ Αραμπί άνοιξε λογαριασμό στη Super League 2 και οδήγησε τη Μαρκό στη νίκη επί του Πανσερραϊκού

17:49 SUPER LEAGUE

LIVE Αστέρας AKTOR - Ηρακλής

17:34 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες του αγώνα

17:33 CHAMPIONS LEAGUE

Χωρίς Στρακόσα η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη ΛΑΣΚ

17:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»

17:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική Βοσνίας ο Σμαΐλοβιτς

16:50 BET ON

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

16:47 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Δεν ήρθαμε για διακοπές στο Champions League – Στόχος μας τα νοκ άουτ»

16:42 SUPER LEAGUE

Επιστολή ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ: «Δώστε στη δημοσιότητα τους διαλόγους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας