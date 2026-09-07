· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική Βοσνίας ο Σμαΐλοβιτς

Έτοιμος για το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Βοσνίας είναι ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με τον αμυντικό του Ολυμπιακού να βρίσκεται στις κλήσεις για τα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League.

Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική Βοσνίας ο Σμαΐλοβιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βάπτισμα του πυρός ετοιμάζεται να πάρει ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με τον νεαρό στόπερ του Ολυμπιακού να βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής Βοσνίας για τις «μάχες» που έρχονται στο Nations League.

Ο Σεργκέι Μπάρμπαρεζ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τον 22χρονο αμυντικό στην αποστολή, με τον παίκτη να επιλέγει να αγωνιστεί με τα χρώματα της Βοσνίας αντί για αυτά της Σουηδίας.

Στο πλαίσιο των αγώνων του Nations League, η χώρα των Βαλκανίων θα τεθεί αντιμέτωπη κατά σειρά με Πολωνία (25/9), Ρουμανία (28/9), Σουηδία (2/10) και ξανά Πολωνία (5/10) για τη League B.

Θυμίζουμε πως τα συγκεκριμένα παιχνίδια θα έχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Έντιν Τζέκο θα δώσει τις τελευταίες του παραστάσεις με το εθνόσημο.

Η αποστολή της Βοσνίας:

COMMENTS
LATEST NEWS
18:41 EUROLEAGUE

Γκριγκόνις: «Καμία επικοινωνία με Αταμάν, καλή σχέση με τον GM και τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού»

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

Παρελθόν από το Μαρούσι ο Κώστας Κώτσης

18:01 GREEK BASKET LEAGUE

Επενδύει στο μέλλον με Μπαλοδήμο ο Ηρακλής

17:54 SUPER LEAGUE 2

Ο Ελ Αραμπί άνοιξε λογαριασμό στη Super League 2 και οδήγησε τη Μαρκό στη νίκη επί του Πανσερραϊκού

17:49 SUPER LEAGUE

LIVE Αστέρας AKTOR - Ηρακλής

17:34 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες του αγώνα

17:33 CHAMPIONS LEAGUE

Χωρίς Στρακόσα η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τη ΛΑΣΚ

17:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η αποστολή του Βόλου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»

17:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική Βοσνίας ο Σμαΐλοβιτς

16:50 BET ON

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

16:47 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Δεν ήρθαμε για διακοπές στο Champions League – Στόχος μας τα νοκ άουτ»

16:42 SUPER LEAGUE

Επιστολή ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ: «Δώστε στη δημοσιότητα τους διαλόγους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας