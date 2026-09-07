Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική Βοσνίας ο Σμαΐλοβιτς

Το βάπτισμα του πυρός ετοιμάζεται να πάρει ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με τον νεαρό στόπερ του Ολυμπιακού να βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής Βοσνίας για τις «μάχες» που έρχονται στο Nations League.

Ο Σεργκέι Μπάρμπαρεζ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τον 22χρονο αμυντικό στην αποστολή, με τον παίκτη να επιλέγει να αγωνιστεί με τα χρώματα της Βοσνίας αντί για αυτά της Σουηδίας.

Στο πλαίσιο των αγώνων του Nations League, η χώρα των Βαλκανίων θα τεθεί αντιμέτωπη κατά σειρά με Πολωνία (25/9), Ρουμανία (28/9), Σουηδία (2/10) και ξανά Πολωνία (5/10) για τη League B.

Θυμίζουμε πως τα συγκεκριμένα παιχνίδια θα έχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Έντιν Τζέκο θα δώσει τις τελευταίες του παραστάσεις με το εθνόσημο.

Η αποστολή της Βοσνίας: