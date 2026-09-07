Επιστολή ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ: «Δώστε στη δημοσιότητα τους διαλόγους»

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τη φάση του 33ου λεπτού του χθεσινού ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να τονίζει ότι αδικήθηκε από την απόφαση του διαιτητή Τσβάιερ, να μην καταλογίσει πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ, αλλά και από το VAR που δεν κάλεσε τον διαιτητή για επανεξέταση της φάσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έχει ήδη στείλει επιστολή στην ΚΕΔ/ΕΠΟ, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν οι διάλογοι για της διαιτητικής ομάδας για την επίμαχη φάση. Να γίνω γνωστό δηλαδή, τι ειπώθηκε μεταξύ του διαιτητή Τσβάιερ και των Μίλερ και Έρχαρντ Σιν, οι οποίοι βρισκόντουσαν στο VAR.