Νίκολιτς: «Δεν ήρθαμε για διακοπές στο Champions League – Στόχος μας τα νοκ άουτ»

Τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια υποδέχεται η ΑΕΚ (08/09, 19:45), στην πρεμιέρα της «Ένωσης» στην ανανεωμένη League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με την αυστριακή ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» δεν αρκούνται απλά στη συμμετοχή στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του θα υπηρετήσει πιστά το επιθετικό της πλάνο, ενώ παράλληλα έθεσε ψηλά τον πήχη ενόψει της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα, κατά πρώτον ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, οι παίκτες το άξιζαν λόγω της σκληρής δουλειάς, δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αναλύοντας κάθε αντίπαλο είναι ανόητο διότι είναι δυνατοί αντίπαλοι. Απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο στην έδρα μας, έχουμε έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει, αύριο θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να πάρουμε βαθμούς, ξέρουμε τον αντίπαλό μας, γνωρίζω προσωπικά τον ιδιοκτήτη τους, παρακολουθώ το πρότζεκτ, τα αποτελέσματα δεν προέκυψαν από τύχη, θα είναι ανταγωνιστική αναμέτρηση, παίζουν 3-5-2, πέρυσι έπαιζαν 3-4-3, παίζουν γερμανικό στυλ, άμεσο ποδόσφαιρο, εξαιρετικοί στις στημένες φάσεις και τις αντεπιθέσεις. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς, το ίδιο βλέπουν κι αυτοί, ως ευκαιρία για βαθμούς, τιμή μας να ξεκινάει το Champions League στην έδρα μας, απέναντι σε αυτή την ομάδα μας, πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς, θέλουμε βαθμούς που θα μας βοηθήσουν για έξτρα παιχνίδια μετά τα πρώτα 8».

Για την υπόσχεση στον κόσμο της ΑΕΚ για μια καλή πορεία: «Ευχαριστώ για το ερώτημα, δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις, είπα ότι είμαστε χαρούμενοι, είναι σημαντικό να είμαστε στο ελίτ επίπεδο και να εκπροσωπούμε τον σύλλογό μας, να έρχονται μεγάλες ομάδες στην έδρα μας, δεν είναι διακοπές, είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Πού θα φτάσουμε; Δεν ξέρω, πιστεύω ότι έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 ματς. Η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που θέλουμε να σκεφτούμε, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μπάτζετ, είναι ποιότητα, βλέπουμε κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα φύγουμε με 0 βαθμούς αλλά θα με σκοτώσετε αν δεν συμβεί, άρα θα πω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί»

Για το αν σκέφτεται κάποια αλλαγή στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ: «Δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ ή το μοντέλο παιχνιδιού μας, σε κάποιον βαθμό αυτό εξαρτάται από τον δικό μας ρυθμό, πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ, αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο τότε εσύ τι είσαι; Θέλουμε το δικό μας παιχνίδι, όπως παίξαμε με Αρη, Ηρακλή, Κηφισιά, υπάρχει βέβαια σκάουτινγκ του αντιπάλου, δεν είναι το ίδιο αν χρειάζεσαι τον α μέσο ή τον β μέσο ανάλογα το προφίλ του αντιπάλου. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή ομάδα, είμαι εξοικειωμένος με το πρότζεκτ της ΛΑΣΚ, συνεπώς πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση για εμάς, με πολλούς γρήγορους παίκτες στο γρασίδι, πολλές λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο, πρέπει να είμαστε στη σωστή θέση για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Αν είναι ικανοποιημένος για το πως παίζει η ομάδα: «Είμαστε στην αρχή της σεζόν, εμείς τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα το θέλαμε, σε κανένα δεν αρέσει το ένα ματς την εβδομάδα, είναι απαιτητικό, δύσκολο, ταξιδεύεις συνέχεια, κάποιες νύχτες κοιμάσαι λίγο, πρέπει να γεμίσεις μπαταρίες σε δυο μέρες, είναι δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο. Δεν μπορείς να είσαι σε ανοδική πορεία όλη τη σεζόν, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, είμαστε σε καλό επίπεδο, σε σωστό μονοπάτι, μπορούμε να βελτιωνόμαστε αλλά το βλέπω παιχνίδι με το παιχνίδι, μου αρέσει η ομάδα που έχουμε φτιάξει, είμαι ένας άνθρωπος που λατρέυει τη δουλειά και τους παίκτες, τους αγαπώ, βλέπω τη θετική τους πλευρά. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου, οι άλλοι σύλλογοι δαπανούν πολλά χρήματα, είναι εύλογο, ας το κάνουν, εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας και τι μπορούμε να κάνουμε στο εσωτερικό μας, ότι κάναμε πέρυσι, φέτος θα είναι ακόμα πιο απαιτητική χρονιά, πάντα είναι πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή από ότι να την κατακτήσεις μια φορά, επικεντρωνόμαστε στον επόμενο αγώνα, όπως το κάναμε πέρυσι και θα δούμε πως θα εξελιχθεί η σεζόν»

Για τον Λιούμπισιτς: «Ο Λιούμπι ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι, υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που βοήθησε πολύ, σκόραρε σε σερί ματς, ήταν στην ομάδα 2-3 χρόνια και είχε έναν backup ρόλο αλλά αυτός ζήτησε από εμάς να του επιτρέψουμε να φύγει για να έχει μεγαλύτερο ρόλο, απολύτως εύλογο, η μοίρα τον φέρνει να παίξει απέναντι στην ομάδα του, του εύχομαι ότι καλύτερο στην καριέρα του, εκτός από αύριο.»