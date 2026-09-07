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Έτοιμη για Final Four: Το ρόστερ της Ντουμπάι μετά την προσθήκη του Ουόκαπ

Η Ντουμπάι οριστικοποίησε την απόκτηση του Τόμας Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό, προσθέτοντας νέα στοιχεία στο ρόστερ. Δείτε πως διαμορφώνεται το σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ μετά τη μεταγραφή του Τεξανού.

Γιάννης Χονδρός

Έτοιμη για Final Four: Το ρόστερ της Ντουμπάι μετά την προσθήκη του Ουόκαπ
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Η Ντουμπάι ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή του Τόμας Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό, προσθέτοντας το τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στο «παζλ» του Τσάβι Πασκουάλ, σε ένα ρόστερ που με την πρώτη ματιά, δείχνει ικανό και έχει τα φόντα να φτάσει μέχρι και το Final Four της EuroLeague.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε ξεχωρίσει από την στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας την περίπτωση του έμπειρου γκαρντ και μετά τη ρήξη των σχέσεων με τον Ολυμπιακό, ο Ουόκαπ μετακομίζει πλέον μόνιμα στα Εμιράτα, ενισχύοντας την προσπάθεια που γίνεται ενόψει της νέας σεζόν.

Η απόκτηση του Τεξανού γκαρντ αλλάζει επίπεδο τη γραμμή των περιφερειακών της ομάδας. Ο Πασκουάλ προσθέτει στο δυναμικό του έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς της Ευρώπης, έναν αθλητή με τεράστια εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού που έχει έμφυτη μέσα του τη νοοτροπία του winner.

Ο Ουόκαπ, θα πλαισιώσει τους Ελί Οκόμπο, Τζάναν Μούσα, Κλέμεν Πρέπελιτς και Μακκίνλεϊ Ράιτ στην περιφέρεια, ενώ στα φτερά, έχει παραμείνει ο κορμός της περυσινής σεζόν, με την παρουσία των Ντουέιν Μπέικον, Ντάβις Μπερτάνς, Τορνίκε Σενγκέλια και Τζάστιν Άντερσον να συνδυάζει ποιότητα, εμπειρία και μακρινό σουτ.

Την ίδια ώρα, «upgrade» έχει γίνει και στη φροντ λάιν με τους Φίλιπ Πετρούσεφ, Μφιόντου Καμπενγκέλε και Μαμαντί Ντιακιτέ να συνθέτουν μια από τις πιο γεμάτες και επιβλητικές γραμμές ψηλών στην Ευρώπη.

Αναλυτικά το ρόστερ της Ντουμπάι

Γκαρντ

  • Μακκίνλεϊ Ράιτ
  • Κόστα Κόντιτς
  • Ελί Οκόμπο
  • Ντέιβιον Μιντζ
  • Τόμας Ουόκαπ
  • Κλέμεν Πρέπελιτς
  • Τζάναν Μούσα

Φόργουορντ

  • Αβούντου Αμπάς
  • Ντάβις Μπερτάνς
  • Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς
  • Ντουέιν Μπέικον
  • Τζάστιν Άντερσον
  • Φίλιπ Πετρούσεφ
  • Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ
  • Τορνίκε Σενγκέλια

Σέντερ

  • Μαμ Τζάιτεχ
  • Μφιόντου Καμπενγκέλε
  • Κέναν Καμένιας
  • Μαμαντί Ντιακιτέ
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