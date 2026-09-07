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Παναθηναϊκός: Άλλαξε ώρα η εξ' αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά

Η Super League ανακοίνωσε νέα ώρα διεξαγωγής για το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, Παναθηναϊκός - Κηφισιά.

Παναθηναϊκός: Άλλαξε ώρα η εξ' αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League και την ερχόμενη Πέμπτη (10/9) θα έχει την ευκαιρία να πιάσει τον Παναιτωλικό στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς θα διεξαχθεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει την αναβολή του ματς, όπως δικαιούνταν, για να προετοιμαστούν καλύτερα για τα δύο ματς με την Χράντετς Κράλοβε, εξασφαλίζοντας εν τέλει την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Τη Δευτέρα (7/9) η Super League ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας στο συγκεκριμένο ματς, με τη σέντρα να γίνεται εν τέλει στις 21:15.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο εξ αναβολής αγώνας, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Πέμπτη 10/09/2026, στις 21:15 (αντί για τις 21:00)».

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