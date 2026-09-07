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Ολυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα του Ουόκαπ μετά τη μεταγραφή του στην Ντουμπάι

Ο Τόμας Ουόκαπ είναι και με τη… βούλα παίκτης της Ντουμπάι κι έστειλε το πρώτο του μήνυμα, μετά την ολοκλήρωσε της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα του Ουόκαπ μετά τη μεταγραφή του στην Ντουμπάι
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Η ομάδα από τα ΗΑΕ ήρθε σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους», με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο τριών ετών.

Ο Ουόκαπ στο πρώτο του μήνυμα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ανέφερε: «Καλησπέρα στην οικογένεια της Ντουμπάι. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη μεταγραφή και ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τους προπονητές μου, αλλά και τους οπαδούς. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά. Τα λέμε σύντομα».

Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

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