Ουόκαπ: Τότε επιστρέφει στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό

Το σίριαλ του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε με τον πλέον αναμενόμενο τρόπο. Ο Ολυμπιακός παρά τη ξεκάθαρη διάθεσή του, δημοσίως τουλάχιστον, να «τιμωρήσει» τον Τόμας Ουόκαπ για τη στάση του, τα βρήκε σε όλα με την Ντουμπάι και συμφώνησε για τη μεταγραφή του Τεξανού παίκτη στην ομάδα των Αραβικών Εμιράτων.

Πλέον, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στην επιστροφή του Τόμας Ουόκαπ στην Ελλάδα και το βράδυ που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ως αντίπαλο. Ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» δεν έχει κρύψει την έντονη ενόχληση και δυσαρέσκειά του για την όλη στάση του παίκτη και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η… υποδοχή που θα του επιφυλάξουν.

Μια υποδοχή που ναι μεν δε θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω των εργασιών που γίνονται, αλλά και πάλι θα αποτελέσει την είδηση της… ημέρας.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι, για τον πρώτο γύρο της regular season της Euroleague είναι προγραμματισμένος για τις 12 Νοεμβρίου, στις 21:15 το βράδυ.