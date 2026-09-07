Λιούμπισιτς: «Μας περιμένει ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην έδρα της ΑΕΚ, άμεσος άνθρωπος ο Νίκολιτς»

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League έχει ξεκινήσει, με την «Ένωση» να υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στην «Allwyn Arena».

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ξεχωρίζει και η επιστροφή του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, αυτή τη φορά ως αντίπαλος της ΑΕΚ. Ο 27χρονος μέσος αγωνίστηκε για δυόμισι χρόνια με τα «κιτρινόμαυρα», καταγράφοντας 68 συμμετοχές, 10 γκολ και 8 ασίστ, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λίγους μήνες μετά την τελευταία του εμφάνιση με την ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς θα βρεθεί απέναντι στους πρώην συμπαίκτες του, έχοντας ήδη εικόνα για το κλίμα που δημιουργούν οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων».

«Μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Λιούμπι» στο Sky Sport Austria, μιλώντας για την εμπειρία του από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ότι: «Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι απίστευτα παθιασμένο και αυτό το νιώθεις αμέσως σε κάθε παιχνίδι. Οι οπαδοί ζουν για την ομάδα τους και είναι πολύ συναισθηματικοί. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι απλά φανταστική».

Παράλληλα, ο Αυστριακός μέσος ξεκαθάρισε πως η ΛΑΣΚ δεν θα πρέπει να φοβηθεί την ΑΕΚ και την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Για τη ΛΑΣΚ είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή εμπειρία. Ένα γεμάτο γήπεδο, παθιασμένοι και ίσως λίγο τρελοί οπαδοί και ένας αντίπαλος που παρασύρεται από τον κόσμο του. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να κρυφτούμε».

Ο Λιούμπισιτς αναφέρθηκε και στον Μάρκο Νίκολιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ΑΕΚ. Όπως δήλωσε: «Είναι ένας πολύ άμεσος άνθρωπος, με ξεκάθαρη άποψη για το πώς θέλει να παίζει η ομάδα του. Δίνει μεγάλη σημασία στην τακτική πειθαρχία και στο να συμπεριφέρεται κάθε παίκτης επαγγελματικά, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου».