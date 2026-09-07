Αγωνία στον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη: Την Τρίτη (08/09) οι εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό του

Στην αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 27χρονου ακραίου μπακ βρίσκονται στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Γιαννούλης τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με πατερίτσες και προστατευτική μπότα, εικόνα που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Ο διεθνής αμυντικός θα υποβληθεί την Τρίτη (08/09) σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Συγκεκριμένα, θα υποβληθεί σε μαγνητική, η οποία αναμένεται να δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμμα, ωστόσο τα αποτελέσματα της μαγνητικής θα δείξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση του Γιαννούλη, αλλά και το διάστημα που θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το διάστημα της απουσίας του ποδοσφαιριστή.