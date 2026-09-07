Χαλ: Καλημέρα και αποθέωση σε Τζολάκη

Μετά το γκολ που σημείωσε η Τσέλσι, στο ξεκίνημα του Λονδρέζικου ντέρμπι, ή αν προτιμάται το γκολ που δέχθηκε η Άρσεναλ, ο Κωσταντής Τζολάκης έγινε ο μοναδικός τερματοφύλακας που δεν έχει δεχθεί γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές στη Premier League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο την καριέρα του στα αγγλικά γήπεδα, καθώς έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία του κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0 εντός), την Κόνεντρι (1-0 εκτός) και την Άστον Βίλα (0-0).

Όπως είναι φυσιολογικό ο Τζολάκης είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεών του, με τη Χαλ μάλιστα να προχωράει σε μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση. «Καλημέρα σε όποιον δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ στη φετινή Premier League» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Άγγλοι.