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Euroleague: Η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουόκαπ - Το «ευχαριστώ» στον Ολυμπιακό

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Ουόκαπ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, τον οποίο ευχαρίστησε «για τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την εποικοδομητική στάση του».

Euroleague: Η Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουόκαπ - Το «ευχαριστώ» στον Ολυμπιακό
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Ο «πόλεμος» των τελευταίων μηνών ανάμεσα στον Τόμας Ουόκαπ και τον Ολυμπιακό είχε ως αποτελέσμα το οριστικό «διαζύγιο».

Μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις κι έπειτα από ένα... σίριαλ που κράτησε όλο το καλοκαίρι, η ομάδα του Πειραιά ήρθε σε συμφωνία με την Ντουμπάι, η οποία, με τη σειρά της, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τεξανού γκαρντ.

Η ομάδα από τα ΗΑΕ στην ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι ο Ουόκαπ θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο (θα έχει διάρκεια τριών ετών), ενώ ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό «για τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την εποικοδομητική στάση του».

Επίσης, η Ντουμπάι αναφέρει ότι: «τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό κι ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας θετικής και μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων στο μέλλον», ενώ όσον αφορά στον Ουόκαπ, τονίζει ότι: «φέρνει έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς γκαρντ στην Ευρώπη. Ο Τόμας φέρνει σημαντική εμπειρία, ηγετικές ικανότητες και νοοτροπία νικητή».

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