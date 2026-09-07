ΑΕΚ: Στην προεπιλογή της Κροατίας ο Μάγερ για το Nations League

Ο 28χρονος μέσος της ΑΕΚ συμπεριλαμβάνεται στη δεύτερη λίστα του Σλάβεν Μπίλιτς, με τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κληθούν σε περίπτωση που χρειαστεί να ενισχυθεί η εθνική ομάδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Χρβάτσκα» ανακοίνωσε αρχικά την 26μελή λίστα των επιλογών του, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε και τους παίκτες που βρίσκονται στην επιπλέον λίστα.

Ανάμεσά τους είναι και ο Μάγερ, ο οποίος έχει ως συμπαίκτες στην προεπιλογή τους Λούκα Στοΐκοβιτς, Κάρλο Λέτιτσα, Μάριν Πόνγκρατσιτς, Κρίστιαν Γιάκιτς, Νίκολα Μόρο και Τόνι Φρουκ.

Ο μέσος της ΑΕΚ έχει καταγράψει 38 συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής Κροατίας, με απολογισμό εννέα γκολ και επτά ασίστ. Η παρουσία του στην προεπιλογή δείχνει πως εξακολουθεί να βρίσκεται στα πλάνα του Μπίλιτς ενόψει των σημαντικών αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Η Κροατία θα αγωνιστεί στον όμιλο Α3 του Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Αγγλία και την Τσεχία.