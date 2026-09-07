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Ολυμπιακός: Στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ

Μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου του Ολυμπιακού με τον Βόλο.

Ολυμπιακός: Στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ομάδα του Βόλου, την Τρίτη (08/09, 21:45, ΣΚΑΪ) «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι ακόμα σοκαρισμένοι από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή της ομάδας του τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.

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