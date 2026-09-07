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ΠΣΑΠΠ για Γιαννούλη: «Να επιστρέψεις σύντομα πιο δυνατός»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών έστειλε τις δικές του ευχές στον μεγάλο άτυχο του χθεσινού ντέρμπι του ΟΑΚΑ, Δημήτρη Γιαννούλη. 

ΠΣΑΠΠ για Γιαννούλη: «Να επιστρέψεις σύντομα πιο δυνατός»
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Ο διεθνής φουλ μπακ του Δικεφάλου λίγο πριν το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αποχώρησε με φορείο από το ΟΑΚΑ, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα.

Το διάστημα απουσίας του κυμαίνεται στον έναν μήνα, κάτι που θα ξεκαθαρίσει μετά την αυριανή (8/9) μαγνητική, με τον ίδιο να αποχωρεί με πατερίτσες από το γήπεδο.

Ο ΠΣΑΠΠ έστειλε το μήνυμα του στον ποδοσφαιριστή αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Περαστικά. Να επιστρέψεις σύντομα πιο δυνατός».

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