ΑΕΚ: Από τους Μπλάνκο και Τζιμπούρ στον Βάργκα! – Σκόραρε στα τρία πρώτα ματς μετά από 16 χρόνια

Ο Μπάρναμπας Βάργκα μπήκε δυναμικά στην εφετινή Super League με τη φανέλα της ΑΕΚ, καθώς βρήκε δίχτυα και στα τρία πρώτα παιχνίδια της ομάδας του. Ένα επίτευγμα που είχε να σημειωθεί από τη σεζόν 2010/11, όταν ο Ραφίκ Τζιμπούρ είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ σκόραρε απέναντι στον Ηρακλή, την Κηφισιά, ενώ στην αναμέτρηση με τον Άρη πέτυχε δύο τέρματα. Έτσι, έφτασε ήδη τα τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της Super League.

Το ίδιο ξεκίνημα είχε πραγματοποιήσει στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της σεζόν 2010/11 ο Ραφίκ Τζιμπούρ. Ο Αλγερινός είχε σκοράρει στην ήττα της ΑΕΚ με 2-1 από την Κέρκυρα στην Πάτρα, στη συνέχεια πέτυχε γκολ στη νίκη με 2-0 επί του Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ και βρήκε ξανά δίχτυα στο 2-2 με τον Αστέρα AKTOR, επίσης στο ΟΑΚΑ.

Το σερί του ολοκληρώθηκε στα τρία παιχνίδια, με τρία γκολ, καθώς στην 4η αγωνιστική δεν κατάφερε να σκοράρει στην εκτός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον τοπικό Ολυμπιακό στον Βόλο. Ο Τζιμπούρ ολοκλήρωσε εκείνη τη σεζόν με πέντε γκολ σε έντεκα συμμετοχές στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, πριν συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βάργκα ισοφάρισε, πάντως, και την επίδοση του Ισμαέλ Μπλάνκο. Ο Αργεντινός είχε σημειώσει τέσσερα γκολ στα τρία πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος της ΑΕΚ τη σεζόν 2007/08. Ο «Ζορό» είχε σκοράρει δύο φορές στη νίκη με 2-0 απέναντι στον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ, είχε πετύχει το νικητήριο τέρμα στο 1-0 στη Βέροια κι είχε βρει δίχτυα ακόμη μία φορά στο εκτός έδρας 4-0 επί του Λεβαδειακού.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την επίδοση του Τζιμπούρ, μόλις δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είχαν καταφέρει να σκοράρουν στα δύο πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο λόγος για τον Νέλσον Ολιβέιρα τη σεζόν 2019/20 και τον Στίβεν Τσούμπερ τη σεζόν 2021/22. Αμφότεροι, ωστόσο, δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο τρίτο παιχνίδι τους.